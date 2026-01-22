"JA SAM SLOBODAN ČOVEK, A VI OČAJAN, NE MOŽEMO DA SE RAZUMEMO" Orban oštro reagovao na prozivke Zelenskog, pa poslao SNAŽNU poruku Ukrajincima i ostatku sveta!
„Mađarski premijer Viktor Orban rekao je ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da Mađarska ne može da pruži podršku vojnim naporima Ukrajine, ali je istakao da će i dalje pomagati ukrajinskom stanovništvu.“„Čini mi se da nećemo moći da se razumemo.
Ja sam slobodan čovek koji služi mađarskom narodu. Vi ste čovek u očajnoj situaciji koji ne može ili ne želi da dovede rat do kraja četvrtu godinu, uprkos činjenici da je američki predsednik pružio svu moguću pomoć za ovo“, rekao je Orban Zelenskom.
„Stoga, koliko god laskali, ne možemo podržati vaše ratne napore. Ukrajinski narod, naravno, uprkos vašim pažljivo odabranim uvredama, i dalje može računati na nas da ćemo nastaviti da snabdevamo vašu zemlju električnom energijom i gorivom, kao i da ćemo nastaviti da pomažemo izbeglicama koje dolaze iz Ukrajine“, napisao je Orban.
Poruku je zaključio rečima: „Ostalo će rešiti sam život i svako će dobiti ono što zaslužuje.“
Odgovor na govor ukrajiinskog predsednika u Davosu
Orbanova objava usledila je nakon govora Volodimira Zelenskog na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, gde je ukrajinski predsednik kritikovao neke evropske saveznike, uključujući Mađarsku.
U svom govoru, Zelenski je rekao da „snage koje žele da unište Evropu ne gube nijedan dan“ i da mogu da deluju i unutar Evropske unije.
„Mora se jasno reći: svaki Viktor koji živi od evropskog novca, a pritom prodaje evropske interese, zaslužuje šamar. Čak i ako se neko oseća prijatno u Moskvi, ne bi trebalo da dozvolimo da evropske prestonice postanu male Moskve“, rekao je Zelenski, aludirajući na mađarskog premijera.
U istom govoru, ukrajinski predsednik je kritikovao i širi evropski odgovor na rusku agresiju, ocenjujući da Evropa, umesto da zauzme jedinstven stav protiv Rusije i izgradi pravu globalnu moć, ostaje „fragmentirani kaleidoskop malih i srednjih sila“.
