Slušaj vest

Ceo svet drhti pred namerom američkog predsednika Donalda Trampa da Danskoj "otme" Grenland, a na ulicama Kopenhagena se ni po čemu ne može zaključiti da se odigrava takva drama.

Reporter Kurira iz Kopenhagena Rajko Nedić stekao je utisak da Danci mirno prate dešavanja oko Grenlanda.

1/5 Vidi galeriju Prilično prazne ulice u glavnom gradu Danske Foto: Kurir/R.N.

"Na naše iznenađenje atmosfera je mirna. Dok ceo svet gleda ka Davosu, gde Tramp i ostali pričaju o tome, Kopenhagen živi svoj život. Nismo naišli ni na jednu zastavu Grenlanda", konstatuje Nedić iz centra Kopenhagena.

Kurir u Kopenhagenu: Šta Danci kažu o Grenlandu Izvor: Kurir

Dodaje da Danci ne žele da daju izjave pred kamerama.

Kurir u Kopenhagenu: Prazan centar grada Izvor: Kurir

"Građani Kopenhagena neće pred kamere, ali smatraju da je Grenland deo Danske i veruju da će se to rešiti mirnim putem. Na naše pitanje, postavljeno ispred konzulata tzv. Kosova, da povuku paralelu između Grenlanda i Kosova, to jest između Danske i Srbije - sležu ramenima", dodaje Nedić.

Foto: Kurir/R.N.