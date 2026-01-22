KURIR U KOPENHAGENU USRED KRIZE OKO GRENLANDA! Evo šta Danci kažu o drami koja drma ceo svet (VIDEO)
Ceo svet drhti pred namerom američkog predsednika Donalda Trampa da Danskoj "otme" Grenland, a na ulicama Kopenhagena se ni po čemu ne može zaključiti da se odigrava takva drama.
Reporter Kurira iz Kopenhagena Rajko Nedić stekao je utisak da Danci mirno prate dešavanja oko Grenlanda.
"Na naše iznenađenje atmosfera je mirna. Dok ceo svet gleda ka Davosu, gde Tramp i ostali pričaju o tome, Kopenhagen živi svoj život. Nismo naišli ni na jednu zastavu Grenlanda", konstatuje Nedić iz centra Kopenhagena.
Dodaje da Danci ne žele da daju izjave pred kamerama.
"Građani Kopenhagena neće pred kamere, ali smatraju da je Grenland deo Danske i veruju da će se to rešiti mirnim putem. Na naše pitanje, postavljeno ispred konzulata tzv. Kosova, da povuku paralelu između Grenlanda i Kosova, to jest između Danske i Srbije - sležu ramenima", dodaje Nedić.
Zanimljivo je da zastavu Grenlanda nije moguće videti u centru Kopenhagena, ali su jasno istaknute zastave Ukrajine, i to ispred Gradske kuće.