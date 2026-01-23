Slušaj vest

Južna Koreja je danas postala prva zemlja u svetu u kojoj je na snagu stupio sveobuhvatan zakon koji reguliše primenu veštačke inteligencije (AI) i uspostavlja pravni okvir čiji je cilj da spreči dezinformacije i druge riskantne posledice za korisnike, javila je agencija Jonhap.

Južnokorejsko ministarstvo nauke saopštilo je da je okosnica zakona veća odgovornost koju će kompanije koje su vlasnici AI imati u sprečavanje dipfejk sadržaja i dezinformacija, koje ta inteligencija može da kreira.

Vlada je zakonom dobila ovlašćenje da izrekne kazne, ili da pokrene istrage mogućih kršenja zakona.

Konkretno, zakon inauguriše koncepciju "veštačka inteligencija visokog rizika", koja se odnosi na modele AI sposobne da generišu sadržaj koji u znatnoj meri utiče na svakodnevni život ljudi i na njihovu bezbednost.

Primer su, kako navodi Jonhap, aplikacije koje se koriste za sastavljanje prijava za zapošljavanje, zahteva za kredit ili kod pružanja lekarskih saveta.

Obaveze i podrška za kompanije

Entiteti koji koriste takve visokorizične modele veštačke inteligencije dužni su da obaveste korisnike da su njihove usluge zasnovane na uporebi AI i odgovorni su za bezbednost.

Sadržaj koji su generisali modeli AI moraće da bude obeležen vodenim pečatom koji jasno ukazuje na prirodu teksta ili slike.

Globalne kompanije koje u Južnoj Koreji nude usluge AI i imaju prihod veći od 681 miliona dolara (1 bilion WON), a u to trenutno spadaju Gugl i Open AI, dužne su da u Koreji imenuju lokalnog pravnog zastupnika. Manje firme za svako kršenje zakona mogu biti kažnjene sa do oko 17.500 evra (30 miliona WON).

Istovremeno, zakon previđa i mere koje vlada treba da preduzima za promociju industrije veštačke inteligencije, a ministar nauke je dužan da svake tri godine predloži novi plan mera. Ministarstvo je osnovalo i službu za podršku koja savetima treba da pomogne poslovnim ljudima.

Taj savetodavni desk će na načelna pitanja poslovne zajednice odgovarati u roku od tri dana, a ako su potrebne dublje pravne analize u roku od 14 dana, piše Jonhap. ; "Desk za podršku biće vodič koji treba da pomogne da zakon zaživi u lokalnoj industriji", pojasnio je drugi zamenik ministra nauke Rju Je-mjung.