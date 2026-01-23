Slušaj vest

Nemačka je u četvrtak pozvala ruskog ambasadora na ispitivanje zbog hapšenja ruskog špijuna dan ranije i proterala diplomatu koji joj je bio kontakt.

„Ruske agresivne akcije moraju imati posledice. Nemačka ne toleriše špijunažu na svom tlu, posebno kada je u pitanju diplomatsko osoblje“, rekao je nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful.

Ilona V., nemačko-ukrajinska državljanka, uhapšena je u sredu zbog sumnje da je špijunirala za rusku tajnu službu GRU.

Navodi se da je kontakt osoba zamenik vojnog atašea u Berlinu, kome je osumnjičena pružila informacije u vezi sa vojnim aktivnostima u Nemačkoj, posebno u vezi sa ratom u Ukrajini.

Ilona V. je takođe u više navrata omogućila diplomati pristup raznim političkim događajima pod lažnim identitetom.

Informacije u vezi sa aktivnostima Bundesvera dobijala je preko dva bivša službenika nemačkih vojnih snaga, koji su takođe pod istragom.

Od početka ruske agresije na Ukrajinu, prema nemačkim vlastima, Rusija je intenzivirala svoje aktivnosti u Nemačkoj, posebno u oblasti hibridnog ratovanja i špijunaže.

