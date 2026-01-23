Slušaj vest

Nemačka je u četvrtak pozvala ruskog ambasadora na ispitivanje zbog hapšenja ruskog špijuna dan ranije i proterala diplomatu koji joj je bio kontakt.

„Ruske agresivne akcije moraju imati posledice. Nemačka ne toleriše špijunažu na svom tlu, posebno kada je u pitanju diplomatsko osoblje“, rekao je nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful.

Foto: Petar Aleksić

Ilona V., nemačko-ukrajinska državljanka, uhapšena je u sredu zbog sumnje da je špijunirala za rusku tajnu službu GRU.

Navodi se da je kontakt osoba zamenik vojnog atašea u Berlinu, kome je osumnjičena pružila informacije u vezi sa vojnim aktivnostima u Nemačkoj, posebno u vezi sa ratom u Ukrajini.

Ilona V. je takođe u više navrata omogućila diplomati pristup raznim političkim događajima pod lažnim identitetom.

Informacije u vezi sa aktivnostima Bundesvera dobijala je preko dva bivša službenika nemačkih vojnih snaga, koji su takođe pod istragom.