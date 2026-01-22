Slušaj vest

Majka Ramona M. (30) osuđena je na tri i po godine zatvora zato što je preko društvenih mreža ponudili svoju ćerku (7) osuđenom zlostavljaču dece za seksualno zlostavljanje.

Presuda je izrečena za samo 75 minuta.

- Šokirani smo i užasnuti. To što bi majka ponudila svoje malo dete za seksualne radnje bilo koje vrste za gotovo ništa je odvratno - sudija Sandra Mejer tokom izricanja presude.

Kako se navodi, Ramona M., koja je inače negovateljica, poslala je osuđenom zlostavljaču dece Frederiku D. fotografije svoje ćerke 2. januara 2025. godine. On je ponudio da plati da bude nasamo sa devojčicom i čak je pitao da li može da je seksualno zlostavlja. Majka mu je potom poslala svoje bankovne podatke.

Apsurdni izgovor na suđenju

Tokom suđenja, M. je ponudila apsurdni izgovor:

- Želela sam da postavim zamku pedofilima, da sve pokupim, a zatim da odem u policiju. Bila sam glupa. Ali nikada nisam dobila novac - rekla je majka na suđenju.

Međutim, tokom racije, policija je pronašla fotografiju majke koja zlostavlja svoje dete. Takođe su pronašli odgovarajući WhatsApp čet u kojem je nepoznata osoba tražila slike ćerke. Tražila je 2.000 evra za njih.

I ranije zlostavljala dete

Poznanici Ramone M. su saznali za njenu aktivnost na Snepčetu i prijavili je policiji.

- U početku je sve negirala i predstavila to kao čin osvete. Zatim je rekla da je odgovarala na pitanja da vidi šta će nepoznati partner u čet čet uraditi sa njima. Kada smo je suočili sa optužbom za proizvodnju dečje pornografije, nije ništa rekla - rekla je istražiteljka Laura B.

Suđenje je otkrilo da su službe za zaštitu dece već kontaktirane nakon incidenta fizičkog napada na dete, kada je 2021. godine kažnjena zbog napada. Sada njena ćerka živi sa bakom, a kako se dodaje, baba i dalje veruje u nevinost svoje ćerke i ponudila je dodatne izgovore na sudu.

Ramona je nakon presude briznula u plač.