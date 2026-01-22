Slušaj vest

Svetlana Pavelecka, vlasnica seks šopa i verenica ukrajinskog ministra spoljnih poslova Dmitra Kulebe, našla se na meti kritika nakon izjave o industriji seks igračaka. U jednom intervjuu Pavelecka je govorila o vibratorima koji mogu da se zagreju do 38 stepeni.

„Postoje igračke koje regulišu temperaturu, a sada ih promovišemo za hladne večeri jer greju do 38 stepeni. Ako nema grejanja, možete da stavite vibrator na sebe i normalno se zagrejete“, rekla je, uz osmeh.

„Rečenica je izvučena iz konteksta“

Njena izjava brzo je postala viralna na društvenim mrežama. Pavelecka je na kritike odgovorila objavom na Instagramu, ističući da je intervju snimljen još u novembru prošle godine, ali objavljen tek nedavno. „Rečenica je izvučena iz konteksta, njeno značenje je iskrivljeno i predstavljeno kao senzacija. Čitav intervju je dostupan javnosti. Pre nego što se ogorčite, dovoljno je da ga pogledate“, napisala je.

Povezujući reakcije na intervju sa teškom situacijom u zemlji, dodala je: „Svi smo pod pritiskom. Svi nam je hladno i teško, ali to nije razlog za mržnju.“ Pavelecka je apelovala na ljude da energiju usmere na korisne stvari: „Stvaranje radnih mesta, društvene projekte, pomoć vojsci, čitanje, kuvanje, grljenje dece… Teško je svima, ali to nije razlog da prestanemo da budemo ljudi.“

Na kraju je poručila: „Ovo vreme se neće vratiti. Niko neće dobiti još 150 godina života. Urazumite se. Živite i radite nešto važno, što zaista vredi.“

Komentar Dmitra Kulebe

Ministar spoljnih poslova Ukrajine, Dmitro Kuleba, takođe je reagovao, aludirajući na napade upućene Paveleckoj. Kuleba je istakao da Rusija pogađa ne samo energiju, već i misli i emocije Ukrajinaca, s ciljem da izazove unutrašnji bes i nejedinstvo u zemlji.

Intenzivni napadi na energetsku infrastrukturu

U međuvremenu, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvestio je da oko 3.000 stambenih zgrada u glavnom gradu ostaje bez grejanja zbog ruskih napada na kritičnu infrastrukturu. Grad sa više od tri miliona stanovnika i dalje se suočava s problemima u snabdevanju strujom, grejanjem i vodom nakon napada 9. i 20. januara.

