POČEO SAMIT EVROPSKIH LIDERA, FICO ŽESTOKO ISPOZIVAO SKUP! Vanredno zasedanje u Briselu zbog tenzija Amerike i Evrope, Ursula predstavlja Mapu prosperiteta!
Kraljevina Danska je spremna da sarađuje sa Sjedinjenim Državama kako bi obezbedila Grenland sve dok se poštuje njegov suverenitet, rekla je danska premijerka Mete Frederiksen po dolasku na vanredni samit lidera EU u Briselu.
„Od samog početka smo rekli da se diskusija o našem statusu kao suverene države ne može voditi; to se ne može menjati“, rekla je ona novinarima u četvrtak.
„Spremni smo da sarađujemo sa SAD, kao što smo uvek radili po pitanju bezbednosti. Ali naše crvene linije (su to da se o našim demokratskim pravilima ne može raspravljati.“
Pored turbulentnog stanja odnosa EU i SAD, 27 lidera će takođe razgovarati o Trampovom Odboru mira i stavu koji bi blok trebalo da zauzme, jer su Francuska, Italija i Švedska naznačile da neće učestvovati zbog pravnih i političkih problema.
Sve detalje o osnivanju Trampovog Odbora za mir danas u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu možete pročitati OVDE.
Današnji govor predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u Davosu možete pogledati OVDE.
Lideri EU večeraju bez mobiilnih telefona
Dvadesetsedam lidera večeraju i ispituju stanje odnosa EU i SAD bez telefona u sobi, što je tradicionalna praksa za veoma strateške diskusije.
Fotografije sa samita lidera EU u Briselu
Fico nazvao samit "super skupom večerom u Briselu"
Slovački premijer Robert Fico podelio je video na kojem je snimljen na putu ka samitu EU.
U videu, on opisuje današnji sastanak, sazvan tokom vikenda kao reakcija na pretnje Donalda Trampa carinama, kao „jednostavno super skupu večeru u Briselu, s obzirom na troškove vladinog aviona i nepripremljen samit“.
„Generalno, tačno je da ne bi trebalo da ignorišemo Brisel. Ali niti bi trebalo da postanemo žrtve nesposobnosti rukovodstva EU“, dodaje on. Zatim poziva na ostavku visoke predstavnice Kaje Kalas i proglašava „prekomerno“ zakonodavstvo o klimi.
Danski premijer posetio Veliku Britaniju pre nego što je otputovao u Brisel
Mete Frederiksen je ranije danas popodne posetila Kira Starmera, svog britanskog kolegu, pre nego što je otputovala u Brisel.
„Složili su se da je bezbednost na Arktiku pitanje celog NATO saveza i da će Evropa i NATO nastaviti da podsticaju napredak. Lideri su takođe razgovarali o tome kako bi Velika Britanija i Danska mogle da prodube širu bezbednosnu saradnju, kako bilateralno tako i širom Evrope, uključujući i kroz povećanje interoperabilnosti između vojski“, navodi se u saopštenju Dauning strita.
Takođe su razgovarali o Ukrajini i sledećim koracima Koalicije voljnih, kao i o situaciji na Bliskom istoku.
Fon der Lajen će večeras predstaviti Mapu puta za prosperitet Ukrajine
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen predstaviće večeras liderima EU27 Mapu puta za prosperitet Ukrajine, usmerenu na razvoj i obnovu Ukrajine do 2040. godine, rekla su dva izvora iz EU za Euronews.
Ovo je prvi put da će Komisija razmatrati sadržaj pred 27 lidera. Dokument je predstavljen ambasadorima u COREPER-u jutros.
Samit EU počeo minutom ćutanja za žrtve železničke nesreće u Španiji
Vanredni samit lidera EU je zvanično počeo.
Pre početka debate o odnosima EU i SAD, Antonio Kosta, predsednik Evropskog saveta, uputio je poruku saučešća u ime svih lidera španskom premijeru Pedru Sančezu povodom žrtava nedavnih tragičnih železničkih nesreća u Španiji.
Lideri su potom minutom ćutanja odali počast žrtvama, rekao je zvaničnik EU.