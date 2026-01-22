Kraljevina Danska je spremna da sarađuje sa Sjedinjenim Državama kako bi obezbedila Grenland sve dok se poštuje njegov suverenitet, rekla je danska premijerka Mete Frederiksen po dolasku na vanredni samit lidera EU u Briselu.

„Od samog početka smo rekli da se diskusija o našem statusu kao suverene države ne može voditi; to se ne može menjati“, rekla je ona novinarima u četvrtak.

„Spremni smo da sarađujemo sa SAD, kao što smo uvek radili po pitanju bezbednosti. Ali naše crvene linije (su to da se o našim demokratskim pravilima ne može raspravljati.“

Pored turbulentnog stanja odnosa EU i SAD, 27 lidera će takođe razgovarati o Trampovom Odboru mira i stavu koji bi blok trebalo da zauzme, jer su Francuska, Italija i Švedska naznačile da neće učestvovati zbog pravnih i političkih problema.

