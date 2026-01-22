Svi događaji
22:09

Lideri EU večeraju bez mobiilnih telefona

Dvadesetsedam lidera večeraju i ispituju stanje odnosa EU i SAD bez telefona u sobi, što je tradicionalna praksa za veoma strateške diskusije.

21:55

Fotografije sa samita lidera EU u Briselu

Samit lidera EU u Briselu Foto: Printkskrin, OLIVIER MATTHYS/EPA

21:40

Fico nazvao samit "super skupom večerom u Briselu" 

Slovački premijer Robert Fico podelio je video na kojem je snimljen na putu ka samitu EU.

U videu, on opisuje današnji sastanak, sazvan tokom vikenda kao reakcija na pretnje Donalda Trampa carinama, kao „jednostavno super skupu večeru u Briselu, s obzirom na troškove vladinog aviona i nepripremljen samit“.

„Generalno, tačno je da ne bi trebalo da ignorišemo Brisel. Ali niti bi trebalo da postanemo žrtve nesposobnosti rukovodstva EU“, dodaje on. Zatim poziva na ostavku visoke predstavnice Kaje Kalas i proglašava „prekomerno“ zakonodavstvo o klimi.

21:31

Danski premijer posetio Veliku Britaniju pre nego što je otputovao u Brisel

Mete Frederiksen je ranije danas popodne posetila Kira Starmera, svog britanskog kolegu, pre nego što je otputovala u Brisel.

„Složili su se da je bezbednost na Arktiku pitanje celog NATO saveza i da će Evropa i NATO nastaviti da podsticaju napredak. Lideri su takođe razgovarali o tome kako bi Velika Britanija i Danska mogle da prodube širu bezbednosnu saradnju, kako bilateralno tako i širom Evrope, uključujući i kroz povećanje interoperabilnosti između vojski“, navodi se u saopštenju Dauning strita.

Takođe su razgovarali o Ukrajini i sledećim koracima Koalicije voljnih, kao i o situaciji na Bliskom istoku.

21:28

Fon der Lajen će večeras predstaviti Mapu puta za prosperitet Ukrajine

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen predstaviće večeras liderima EU27 Mapu puta za prosperitet Ukrajine, usmerenu na razvoj i obnovu Ukrajine do 2040. godine, rekla su dva izvora iz EU za Euronews.

Ovo je prvi put da će Komisija razmatrati sadržaj pred 27 lidera. Dokument je predstavljen ambasadorima u COREPER-u jutros.

Ursula fon der Lajen na samitu lidera EU Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER HOSLET/EPA, Printkskrin

21:24

Samit EU počeo minutom ćutanja za žrtve železničke nesreće u Španiji

Vanredni samit lidera EU je zvanično počeo.

Pre početka debate o odnosima EU i SAD, Antonio Kosta, predsednik Evropskog saveta, uputio je poruku saučešća u ime svih lidera španskom premijeru Pedru Sančezu povodom žrtava nedavnih tragičnih železničkih nesreća u Španiji.

Lideri su potom minutom ćutanja odali počast žrtvama, rekao je zvaničnik EU. 