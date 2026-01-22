Slušaj vest

Dve osobe su poginule u jakom nevremenu koje je izazvalo bujične poplave u Grčkoj, a najgore je prošla Atina, gde su poginili žena (56), koju je odnela bujica, i obalski stražar (53), kog je snažan talas poklopio i "progutao".

Jake vremenske pojave izazvale su velike poplave, poremećaje u saobraćaju i stotine vatrogasnih operacija, a 56-godišnja žena je u sredu uveče, oko 21 čas izgubila život dok je išla kući kada ju je odnela bujica — usled čega je ostala zarobljena ispod vozila. Vatrogasci su je izvukli bez svesti, nakon čega je proglašena mrtvom u obližnjoj bolnici.

- Sinoć je žena, majka jednog deteta, tragično izgubila život u Ano Glifadi, usred jakog lošeg vremena. Tuga i bol zbog ovog gubitka su duboki. Naše saučešće njenoj porodici i voljenima. Nadležni organi istražuju tačne okolnosti smrti - navodi se u saopštenju opštine Glifada.

Očevici opisali scene užasa

Stanovnik tog kraja, koji je bio očevidac nesreće, opisao je dramatične sekunde u kojima je nesrećna žena izgubila život.

- Bilo je posle 9 sati. Išla je da pređe ulicu, da ode do svoje kuće. Ali, bujica ju je odnela. Zaglavila se ispod auta i nismo mogli da je spasemo. Svi smo izašli, ali... Kamenje ju je obasipalo, samo su joj se ispod automobila videla stopala. Šta da kažem? Imala je 56 godina. I ima i porodicu, majka je devojčice... - rekao je očevidac.

Kako su objasnili, bujica ju je podigla i bacila usled brzine, i odjednom je samo "progutala".



- Voda nije bila visoka, ali je bila veoma brza. Verovatno je udarila glavom i onesvestila se. Bujica ju je pokrila, bila je okrenuta naopako, kao da je zaronila, glava joj je bila zaglavljena ispod. Samo su se noge videle, nismo mogli da je izvučeno. Samo se udavila- dodao je drugi.

Umrla naočigled vlasnika automobila

Vlasnik automobila pod kojim je 56-godišnja žena bila zarobljena govorila je o dramatičnim sekundama koje su se pokazale kobnim za preminulu ženu.

- Čuo sam glasove, obavestio sam oca i on je izašao. Komšije su vikale "bilo ko, spasite ženu!" - rekao je, opisujući šta se dogodilo kobne noći, i dodao da je u izvlačenju pomogao i njegov stariji brat.

- Drugi ljudi su se takođe okupljali da pomognu.

Kako je istakao mladić, njegov otac, koji je bio na licu mesta, prijavio je da se žena pomerala i pokušala da izađe sama, ali kako je rekao, potom je izgubila svest, jer joj je samo glava bila iznad vode.

Spasavanje je otežala i velika količina vode, ali i nakupljeno kamenje.

Dve tragedije u jednom danu

Obalski stražar (53) sa činom zastavnika i oficira u Lučkom odeljenju izgubio život na dužnosti.

Prema Obalskoj straži, obalska straža je bila u pešačkoj patroli u luci sa komandantom odeljenja, kada ga je, dok je privezivao čamce, snažan talas odneo, nanevši mu tešku povredu glave.

Izvučen je bez svesti i odvezen u Zdravstveni centar, gde je proglašen mrtvim.

8 oblasti na Atici koje su imale najobilnije bujice

Prema rečima Kostasa Laguvardosa, 8 najvećih padavina širom zemlje zabeleženo je na Atici.

Na vrhu liste je oblast Papagu sa 174 milimetra, a zatim slede Nomizmatokopio, Halandri, Vironas, Drosija, Iliupoli, Marusi i Ampelokipoi.