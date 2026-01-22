Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je danas da će se Amerika kandidovati za domaćina EXPO 2035 najavljujući to kao "prekretnicu u novom zlatnom dobu Amerike".

"Danas objavljujem nameru Sjedinjenih Američkih Država da se kandiduju za Svetsku izložbu EXPO 2035. Velika država Florida izrazila je snažno interesovanje da bude domaćin EXPO u Majamiju, što u potpunosti podržavam. EXPO Majami 2035 može biti sledeća velika prekretnica u našem novom zlatnom dobu Amerike. Imenujem državnog sekretara, rođenog u Majamiju, Marka Rubija da predsedava naporima koordinacije i unapređenja ove uzbudljive prilike da okupimo svet. Otvorićemo hiljade radnih mesta i dodati milijarde dolara RASTA našoj ekonomiji. U mom prvom mandatu kao predsednika, žestoko sam se borio da dovedem Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. i Letnje olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu u Sjedinjene Američke Države. Sada imam čast da kao 47. predsednik budem domaćin, uz Amerika 250, G20 Doral i G7. Radujem se pobedi i učešću na EXPO Majami 2035", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Truth Social".

Podsetimo, Srbija je organizaciju EXPO 2027 dobila ispred upravo SAD, kao i Španije, Argentine i Tajlanda.

