Broj žrtava u teškoj železničkoj nesreći na jugu Španijeporastao je na 45 nakon što su tela još dvojice muškaraca pronađena u olupini, saopštila je regionalna vlada Andaluzije.

Veruje se da su muškarci dve osobe koje se još uvek vode kao nestale nakon nesreće, koja se dogodila kada su se dva brza voza sudarila u blizini Adamuza u nedelju uveče. Zvanična identifikacija tela još uvek nije obavljena od strane Instituta za sudsku medicinu u Kordobi.

I dalje se traga za ostacima voza kako bi se našli drugi žrtve. Zvanično, 123 osobe su povređene, od kojih je 31 još uvek u bolnici. Šest osoba je na intenzivnoj nezi, prema podacima andaluzijskih službi za hitne slučajeve. Nijedna od žrtava nije u životnoj opasnosti.

Oba voza su se kretala brzinama ispod ograničenja brzine.

Ovo je prva nesreća brzih vozova u Španiji od 1992. godine.

Voz od Malage do Madrida kretao se brzinom od 205 kilometara na sat kada su njegova poslednja tri vagona iskočila iz šina i prešla na susednu prugu. U tom trenutku, drugi voz iz Madrida je naišao iz suprotnog smera brzinom od 210 kilometara na sat.