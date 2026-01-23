OVO JOŠ NIJE VIĐENO: Austrija skraćuje raspust učenicima koji ne znaju dovoljno dobro nemački
Austrijske vlasti planiraju da skrate školske raspuste za učenike koji ne govore dobro nemački jezik, odlučio je danas austrijski parlament.
„Nemački je ključ napretka u obrazovanju, a nemački je ključ uspešnog života u Austriji“, rekao je parlamentu ministar prosvete Kristof Viderker.
Novi zakon predviđa da će učenici sa problemima sa nemačkim jezikom morati da pohađaju intenzivne časove nemačkog jezika dve nedelje pre kraja letnjeg raspusta, koji u Austriji traje devet nedelja.
Predviđene su kazne za roditelje koji se ne pridržavaju ove obaveze.
48.000 mlađih od 15 godina ne govori dobro nemački
Prema podacima austrijskog Ministarstva prosvete, 48.000 učenika mlađih od 15 godina u Austriji trenutno ne govori dovoljno dobro nemački da bi pratili nastavu. Samo u Beču, broj učenika koji ne govore nemački procenjuje se na jednu petinu. Najveći broj ovih učenika su sirijske izbeglice.
Novouvedena mera je deo integracione politike koalicione vlade koju čine Austrijska narodna stranka (ÖVP), Austrijska socijaldemokratska stranka (SPÖ) i stranka NEOS.
(Kurir.rs/Index.hr)