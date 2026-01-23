Slušaj vest

Kina je u četvrtak izrazila snažnu zabrinutost zbog novih pravila Evropske unije usmerenih na takozvane „visokorizične dobavljače“, branila svoje kontrole izvoza robe dvostruke namene u Japan i signalizirala napredak u trgovinskim pregovorima sa Kanadom.

Na redovnom brifingu za novinare, portparolka Ministarstva trgovine He Jongćijan je rekla da je EU izdala dokumente kojima se od država članica zahteva da isključe „visokorizične dobavljače“ iz 18 ključnih sektora, uključujući energetiku, transport i IKT usluge. Ona je rekla da kineske kompanije dugo posluju u Evropi u skladu sa lokalnim zakonima i doprinose razvoju telekomunikacione i digitalne industrije u regionu, dodajući da je označavanje nekih kineskih firmi kao visokorizičnih bez dokaza diskriminatorno i da politizuje ekonomska i trgovinska pitanja.

Odgovarajući na pitanja o Japanu, He je rekla da Kina primenjuje kontrolu izvoza robe dvostruke namene u skladu sa međunarodnim obavezama neširenja oružja i domaćim zakonom, dok odobrava zahteve koji jasno ispunjavaju zahteve za civilnu upotrebu kako bi se zaštitila stabilnost globalnog lanca snabdevanja. Zabrana izvoza japanskim vojnim korisnicima ili u vojne svrhe je potpuno legitimna, razumna i zakonita, ponovila je portparolka.

Što se tiče trgovine između Kine i Kanade, portparolka je rekla da će Kanada Kini dodeliti godišnju kvotu od 49.000 električnih vozila sa carinskom stopom najpovlašćenije nacije od 6,1%, zamenjujući doplatu od 100%, s tim da će se kvota postepeno širiti. Dodala je da će Kina nastaviti da rešava pitanja trgovine uljanom repicom sa Kanadom kroz dijalog i konsultacije u okviru pravila.

Ne propustitePlanetaHe Lifeng na Svetskom ekonomskom forumu: Kina spremna da iskoristi svoje tržišne prednosti i podeli mogućnosti sa svetom
fd1a5b22854448b2b4812c09b88359bd.jpeg
PlanetaKomentar: Kineski ekonomski rast od 5 odsto ostvario velike mogućnosti za celi svet
050bd857b77840493b42806175950f56.jpeg
PlanetaKanadski premijer u Pekingu: Dijalog kao sidro stabilnosti u promenljivom svetu
Dr Ivona Lađevac
PlanetaSi Đinping se sastao sa kanadskim premijerom Markom Karnijem
vest0116 slika.jpg