Veliki požar je izbio u naftnom skladištu u ruskom gradu Penzi nakon noćnog napada ukrajinskog drona 23. januara, saopštio je guverner Penzenske oblasti Oleg Meljničenko.

- Krhotine (oborenog drona) pale su na mesto naftnog skladišta, što je izazvalo požar. Hitne službe trenutno rade na licu mesta - naveo je Meljničenko u objavi na Telegramu.

Prema njegovim rečima, nema poginulih ni povređenih, ali su uvedena ograničenja mobilnog interneta zbog prijavljenog napada dronovima.

Penza se nalazi oko 545 kilometara od severoistočne granice Ukrajine sa Rusijom.

Incidenti i u Voronješkoj oblasti

U Voronješkoj oblasti, jedna kuća se zapalila usled pada krhotina oborenih dronova, saopštio je guverner Aleksandar Gusev.

Nezavisni portal Astra naveo je da se incident dogodio u gradu Rosoš, pozivajući se na svedočanstva lokalnih stanovnika.

Ukrajinski napadi na energetsku infrastrukturu

Ukrajinasmatra energetsku infrastrukturu u Rusiji legitimnim vojnim ciljevima, jer oni direktno finansiraju ruski rat protiv Ukrajine. Kijev redovno izvodi udare duboko unutar teritorije Rusije i na okupiranim područjima Ukrajine, s ciljem slabljenja borbene moći Kremlja.

Smrtonosni napad u Krasnodarskom kraju

Naftni terminal u blizini sela Volna u ruskom Krasnodarskom kraju takođe je pogođen, što je izazvalo veliki požar, pri čemu su poginule tri osobe, a osam je povređeno, saopštili su guverner Venijamin Kondratjev i nezavisni mediji kasno 21. januara.