Ruske snage su juče izvršile napade dronovima i raketama na dva grada u jugoistočnoj Ukrajiniu kojima je jedna osoba poginula, a više od dvadeset ranjeno, izvestili su danas lokalni zvaničnici.

Guverner Zaporoške oblasti, rekao je u objavi na Telegramu da su ruske snage izvele četiri napada na grad Komišuvaha, usmrtivši jednu osobu i ranivši njih 10. U napadu je oštećeno nekoliko porodičnih kuća.

1/2 Vidi galeriju Napad Rusije na Ukrajinu Foto: Mykola Myrnyi/AP, HOGP/Ukrainian Emergency Service

Stradala deca u Krivom Rogu



U industrijskom gradu Krivi Rog, rodnom mestu predsednika Volodimira Zelenskog u Dnjepropetrovskoj oblasti, u kombinovanim ruskim napadima dronovima i raketama ranjeno je 13 osoba, uključujući četvoro dece, rekao je u objavi na Telegramu šef vojne uprave tog grada Oleksandr Vilkul.

U napadima su pogođene stambene zgrade, škole i strateška infrastruktura.

- Važno je da su svi preživeli - napisao je Vilkul, dodavši da je šest osoba, uključujući ranjenu decu, smešteno u bolnicu.