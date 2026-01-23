Slušaj vest

Ruske snage su juče izvršile napade dronovima i raketama na dva grada u jugoistočnoj Ukrajiniu kojima je jedna osoba poginula, a više od dvadeset ranjeno, izvestili su danas lokalni zvaničnici.

Guverner Zaporoške oblasti, rekao je u objavi na Telegramu da su ruske snage izvele četiri napada na grad Komišuvaha, usmrtivši jednu osobu i ranivši njih 10. U napadu je oštećeno nekoliko porodičnih kuća.

Napad Rusije na Ukrajinu Foto: Mykola Myrnyi/AP, HOGP/Ukrainian Emergency Service

Stradala deca u Krivom Rogu


U industrijskom gradu Krivi Rog, rodnom mestu predsednika Volodimira Zelenskog u Dnjepropetrovskoj oblasti, u kombinovanim ruskim napadima dronovima i raketama ranjeno je 13 osoba, uključujući četvoro dece, rekao je u objavi na Telegramu šef vojne uprave tog grada Oleksandr Vilkul.

U napadima su pogođene stambene zgrade, škole i strateška infrastruktura.

- Važno je da su svi preživeli - napisao je Vilkul, dodavši da je šest osoba, uključujući ranjenu decu, smešteno u bolnicu.

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi da su se napadi dogodili, a ruski zvaničnici nisu komentarisali situaciju.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaSTRAHOVIT NAPAD NA RUSIJU TOKOM NOĆI! Izbio OGROMAN požar u skladištu nafte posle napada ukrajinskih dronova!
Rusija, Penza
PlanetaPOČEO SAMIT EVROPSKIH LIDERA, FICO ŽESTOKO ISPOZIVAO SKUP! Vanredno zasedanje u Briselu zbog tenzija Amerike i Evrope, Ursula predstavlja Mapu prosperiteta!
Samit Evropskih lidera Brisel
Planeta"MOŽETE SE UGREJATI VIBRATOROM" Verenica bivšeg šefa ukrajinske diplomatije izazvala BURU u javnosti, kaže da je izjava izvučena iz konteksta, oglasio se Kuleba
Svitlana Paveletska (1).png
Planeta"JA SAM SLOBODAN ČOVEK, A VI OČAJAN, NE MOŽEMO DA SE RAZUMEMO" Orban oštro reagovao na prozivke Zelenskog, pa poslao SNAŽNU poruku Ukrajincima i ostatku sveta!
4.jpg