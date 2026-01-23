Slušaj vest

Kineska i filipinska obalska straža objavile su da su pokrenule akciju spasavanja dvadeset i jednog člana filipinske posade teretnog broda koji se prevrnuo u blizini grebena Skarborou Južnom kineskom moru.

Kineska obalska straža objavila je da je spasila 13 članova posade nakon što je rano ujutro primila vest da se strani teretni brod prevrnuo u vodama u blizini grebena. U akciju spasavanja i potrage, koja je još u toku, uputila je dva plovila, stoji u saopštenju.

Dva plovila i dva aviona poslala je i filipinska obalska straža, koja je izvestila i da je prevrnuti brod plovio pod singapurskom zastavom, a prevozio je gvozdenu rudu prema južnokineskom gradu Jangžijangu.

Spasili ih Kinezi



- Uprava filipinske obalske straže primila je od hongkonškog centra za koordinaciju pomorskog spašavanja informaciju da je deset od dvadeset i jednog filipinskog člana posade spasio brod kineske obalske straže koji je bio u prolazu - izvestila je filipinska uprava.

Greben Skarboro glavni je izvor napetosti u Južnom kineskom moru, kanalu kroz koji godišnje prođe roba u vrednosti većoj od 3 biliona dolara. Često je i predmet sporova o pravima oko ribolova.

U utorak je kineska vojska objavila da je uputila pomorske i vazdušne snage da oteraju filipinski vojni avion koji je optužila za "nezakonit ulazak" u vazdušni prostor iznad grebena.