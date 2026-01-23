Slušaj vest

Avion ruske kompanije Azur Er izdao je danas signal za pomoć tokom leta iznad Kinei priprema se za neplanirano sletanje u Landžou.

- U avionu koji se sprema za neplanirano sletanje u Landžou, u Kini, nalazi se 238 putnika - saopštio je portparol kompanije Azur Er, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako piši RIA Novosti, let je bio od Puketa na Tajlandudo ruskog grada Barnaula u Sibiru.

Azur Er je ruska avio-kompanija sa sedištem u Moskvi.

(Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: V.M.)

