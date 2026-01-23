Avion ruske kompanije Azur Er izdao je danas signal za pomoć tokom leta iznad Kine i priprema se za neplanirano sletanje u Landžou.
DRAMATIČNA SITUACIJA!
UZBUNA NA NEBU! Ruski avion sa 238 putnika HITNO poslao SIGNAL ZA POMOĆ, sprema se za NEPLANIRANO SLETANJE!
- U avionu koji se sprema za neplanirano sletanje u Landžou, u Kini, nalazi se 238 putnika - saopštio je portparol kompanije Azur Er, prenosi agencija RIA Novosti.
Azur Er je ruska avio-kompanija sa sedištem u Moskvi.
(Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: V.M.)
