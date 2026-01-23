Slušaj vest

Šest osoba je povređeno u napadu nožem tokom demonstracija u Belgijiu četvrtak uveče, saopštila je policija. Dvoje povređenih nalazi se u kritičnom stanju u bolnici nakon incidenta u lučkom gradu Antverpenu, u blizini Operaplajna (Trga opere), rekao je portparol policije Vuter Brujns.

Uhapšena dvojica osumnjičenih

Brujns je naveo da je policija uhapsila dvojicu osumnjičenih koji su, prema prvim nalazima, bili pomešani sa demonstrantima. Četvoro izbodenih pronađeno je na samom trgu, dok su još dve osobe povređene u blizini, u okolini Ruzveltplatsa i ulice Sint-Elizabetstrat, prenose lokalni mediji.

Istraga: pokušaj ubistva, ne terorizam

Policija je saopštila da se incident istražuje kao pokušaj ubistva, "a ne terorizam", te da se pregledaju snimci nadzornih kamera kako bi se utvrdilo da li je još neko osumnjičen izbegao hapšenje. Demonstracije ispred Opere, kojima je prisustvovalo oko 50 ljudi, u početku su tekle mirno, piše list Het Laatste Nieuws.

Protest podrške Kurdima u severnoj Siriji

Tokom protesta vijorile su se zastave Radničke partije Kurdistana, kao i nacionalne zastave, u znak podrške Kurdima u severnoj Siriji, gde se kurdske snage bore protiv napredovanja vladinih snaga.

Međutim, ubrzo nakon završetka protesta, oko 19:20 časova po lokalnom vremenu, situacija je eskalirala.

Svedočanstva o ciljanom napadu

Orhan Kilič, portparol Navbela, organizacije koja predstavlja kurdsku dijasporu u Belgiji, rekao je da su protestu prisustvovale porodice, žene, mladi i deca.

- Upravo u trenutku kada se protest razilazio, kurdske demonstrante napala je grupa muškaraca - rekao je Kilič.

- Ti muškarci su se neprimetno ubacili među demonstrante i iznenada izvukli noževe, počevši da nasumično bodu ljude. Jasno je da ovaj napad nije izolovan čin besmislenog nasilja, već motivisani napad na jednu zajednicu.

