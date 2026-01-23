Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp rekao je u četvrtak da Sjedinjene Američke Države imaju "armadu" koja je krenula prema Iranu, dodavši da se nada da neće morati da je upotrebi i ponovo je upozorio Teheran da ne vrši nasilje nad demonstrantima i ne obnavlja nuklearni program.

Neimenovani američki zvaničnici rekli su za Rojters da će na Bliski istok u narednim danima pristići nosač aviona USS Abraham Linkoln i nekoliko razarača s vođenim projektilima.

Jedan zvaničnik je rekao da SAD razmatraju i uspostavu dodatnih sistema protivvazdušne odbrane na Bliskom istoku, što bi moglo da bude neophodno za odbranu od eventualnih iranskih napada na američke baze u regiji.

Pojačana vojna prisutnost daje Trampu nove mogućnosti kako za odbranu američkih baza u regiji u uslovima rasplamsanih napetosti, tako i za preduzimanje dodatnih vojnih akcija protiv Teherana, nakon bombardovanja iranskih nuklearnih postrojenja u junu prošle godine.

- Mnogo naših brodova plovi u tom smeru, za svaki slučaj. Voleo bih da se ništa ne dogodi, ali vrlo ih pomno pratimo - rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One na povratku u SAD nakon susreta sa svetskim liderima u Davosu.

U drugom trenutku on je rekao: "Imamo armadu koja ide u tom pravcu, a možda nećemo morati da je upotrebimo - citira Rojters.

Bojni brodovi krenuli su iz azijsko-pacifičke regije prošle nedelje, kad su se rasplamsale napetosti između Irana i SAD nakon što se Teheran oštro obrušio na demonstrante koji su proteklih meseci protestovali.

Tramp je više puta pretio da će intervenisati zbog ubijanja demonstranata, ali su protesti prestali prošle nedelje. Američki predsednik zatim je ublažio retoriku, tvrdeći da je Iran obustavio pogubljenja zatvorenika.

Tu je tvrdnju ponovio i u četvrtak, istakavši da je Teheran nakon njegovih pretnji otkazao gotovo 840 pogubljenja.

- Rekao sam: "Ako obesite te ljude, doživećete udar kakav do sada niste doživeli. Ono što smo učinili vašem iranskom nuklearnom programu izgledaće kao prava sitnica" - rekao je Tramp novinarima.

- Sat vremena pre nego što je ta grozota trebala da se dogodi, otkazali su pogubljenja - rekao je američki predsednik, nazvavši taj potez "dobrim znakom".

Američka vojska u prošlosti je povremeno slala vojne snage na Bliski istok u trenucima povišenih napetosti, napominje Rojters.

Tramp je rekao da će SAD delovati ako Teheran ponovno pokrene svoj nuklearni program nakon što su američke snage u junu prošle godine bombardovanjem uništile iranske nuklearne pogone.

- Ako pokušaju da obnove nuklearni program, moraće da idu na drugo područje i tamo ćemo ih bombardovati, jednako lako - rekao je u četvrtak.

Iran mora da izvesti nadzorno telo UN, Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA), o tome šta se dogodilo s pogonima koje su bombardovale SAD i s nuklearnim materijalom za koji se smatra da se tamo nalazi.

Između ostalog, to obuhvata procenjenih 440,9 kilograma uranijuma obogaćenog do čistoće od 60 posto. Ta količina bi, u slučaju dodatnog obogaćivanja, mogla da bude dovoljna za 10 nuklearnih bombi, prema referentnim vrednostima IAEA‑e.

Agencija nije potvrdila iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma već najmanje sedam meseci. Prema smernicama nadzornog tela, to bi trebalo da se obavlja na mesečnom nivou.

Širenje iranskih protesta



Za sada nije poznato da li se protesti ponovo mogu proširiti Iranom. Protesti su počeli 28. decembra kao skromne demonstracije u Teheranu zbog ekonomskih problema i brzo su se raširili širom zemlje.

Prema podacima američke grupe za ljudska prava HRANA, za sada je potvrđeno da je 4.519 osoba stradalo u nemirima, od čega je njih 4.251 učestvovalo u protestima, dok je još 9.049 smrtnih slučajeva pod istragom.

Neimenovani iranski zvaničnik rekao je za Rojters da je potvrđena smrt više od pet hiljada osoba, uključujući 500 pripadnika bezbednosnih snaga.