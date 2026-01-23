Slušaj vest

Evropska komisija će uskoro predstaviti veliki investicioni paket za Grenland, najavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, rekavši da će EU produbiti saradnju sa SAD i drugim partnerima na jačanju arktičke bezbednosti.

Na konferenciji posle vanrednog samita EU kasno sinoć, Fon der Lajen je rekla da je EU nedovoljno ulagala u arktički region i njegovu bezbednost i da je sada vreme da se investicije povećaju.

"Trenutno radimo na jačanju odnosa EU sa Grenlandom i u okviru toga Komisija će uskoro predložiti značajan paket investicija", kazala je ona i dodala da je predloženo da u narednom budžetu EU od 2028. godine bude udvostručena finansijska pomoć Grenlandu.

Pored investicija, Fon der Lajen je rekla da EU namerava da produbi saradnju u oblasti arktičke bezbednosti sa SAD i svim partnerima, pomenuvši Veliku Britaniju, Kanadu, Norvešku i Island.

"To je postala geopolitička nužnost", kazala je Fon der Lajen, ponovivši da bi povećana izdvajanja za odbranu mogla da budu korišćena za evropske ledolomce i drugu opremu.

Neformalni sastanak članova Evropskog saveta sazvan je posle pretnji američkog predsednika Donalda Trampa, koji je u međuvremenu isključio mogućnost upotrebe sile na Grenlandu i povukao odluku o uvođenju carina evropskim zemljama koje su se najviše protivile američkom zauzimanju te danske autonomne teritorije.

"Očigledno smo u boljoj poziciji nego pre 24 sata. Večeras smo izvukli pouke iz naše zajedničke strategije", rekla je predsednica EK.

Prema njenim rečima, postojala je nedvosmislena solidarnost sa Grenlandom i Danskom i podrška šest članica EU kojima su SAD pretile dodatnim carinama.

"Takođe, veoma aktivno smo se angažovali sa SAD na različitim nivoima. Učinili smo to čvrsto, ali ne na eskalirajući način", kazala je Fon der Lajen.

EU je, dodala je, bila dobro pripremljena da primeni trgovinske kontramere i netarifne instrumente ukoliko bi SAD uvela carine.

Fon der Lajen je rekla da su se čvrst stav, spremnost i jedinstvo EU pokazali efikasnim i da u budućnosti "treba da zadrži isti pristup".