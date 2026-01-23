Slušaj vest

Na zastrašujućem snimku vidi se desetine mladih koji su padali na zemlju i vrištali posle nesreće.

Najmanje 14 dece je povređeno, od kojih dvoje teško, kada je ljuljaška u obliku zmaja iznenada popustila u ponedeljak, udarivši u obližnji zid.

Video objavljen na internetu prikazuje decu kako vrište dok su padaju, dok posmatrači žure da pomognu povređenima koji su se rasuli po zemlji.

Žrtve su zadobile prelome, posekotine i modrice, dok su drugi, koji su ostali da vise sa ljuljaške, čudom uspeli da ostanu nepovređeni.

- Izgledala je slabo čak i pre nesreće. Niko ništa nije proveravao - rekao je jedan posmatrač lokalnim medijima.

Preliminarni nalazi ukazuju na ozbiljne bezbednosne propuste, rekao je policijski nadzornik Pratipal Sing Mahobija.

Istražitelji se fokusiraju na preopterećenje vožnje, kao i na loš kvalitet materijala korišćenih u njenoj izgradnji, prema lokalnim izveštajima.

Pokrenuta je istraga o incidentu, a formiran je i poseban tim policije i inženjera kako bi se utvrdilo kako se vožnja srušila.