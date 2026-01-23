HOROR NA VAŠARU, SRUŠILA SE OGROMNA KRCATA LJULJAŠKA: Deca vrištala dok su letela ka zemlji, snimak ledi krv u žilama - UŽAS U INDIJI (VIDEO)
Na zastrašujućem snimku vidi se desetine mladih koji su padali na zemlju i vrištali posle nesreće.
Najmanje 14 dece je povređeno, od kojih dvoje teško, kada je ljuljaška u obliku zmaja iznenada popustila u ponedeljak, udarivši u obližnji zid.
Video objavljen na internetu prikazuje decu kako vrište dok su padaju, dok posmatrači žure da pomognu povređenima koji su se rasuli po zemlji.
Žrtve su zadobile prelome, posekotine i modrice, dok su drugi, koji su ostali da vise sa ljuljaške, čudom uspeli da ostanu nepovređeni.
- Izgledala je slabo čak i pre nesreće. Niko ništa nije proveravao - rekao je jedan posmatrač lokalnim medijima.
Preliminarni nalazi ukazuju na ozbiljne bezbednosne propuste, rekao je policijski nadzornik Pratipal Sing Mahobija.
Istražitelji se fokusiraju na preopterećenje vožnje, kao i na loš kvalitet materijala korišćenih u njenoj izgradnji, prema lokalnim izveštajima.
Pokrenuta je istraga o incidentu, a formiran je i poseban tim policije i inženjera kako bi se utvrdilo kako se vožnja srušila.
(Kurir.rs/New York Post)