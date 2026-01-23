Slušaj vest

Učiteljica i majka jednog deteta umrla je kada ju je odnela bujica i zarobila ispod automobila u Grčkoj u strašnim poplavama koje su pogodile zemlju. Ona je navodno pokušala da pređe put jer je čula da joj je kuća poplavljena, kada je došlo do stravične nesreće.

Prema rečima žene koja je govorila za medije, učiteljica (56) je otišla sa posla i požurila kući u predgrađe Atine jer su joj rekli da je ona poplavljena.

Opisujući trenutke koji su se odigrali u sredu uveče, žena je rekla da su "bili u kući i gledali je sa prozora".

- Krenula je da pređe ulicu. Viknuli smo joj da to ne radi, ali nije nas čula. Dok smo vikali "nemoj", struja ju je ponela, odnela i zarobila ispod auta - ispričala je žena.

Odmah su muškarci iz komšiluka istrčali na ulicu da joj pomognu.

- Njih trojica, četvorica su pokušali da urade nešto, da podignu auto i spasu je, ali nisu uspeli. Sve dok nisu stigli vatrogasci, ali tada je već bilo kasno - dodala je ona.

Pojavio se i snimak na kojem se vidi kako ljudi pokušavaju da je oslobode, ali uzalud.

Prema rečima ljudi koji su požurili da pomognu nesrećnoj ženi, kada je bila zaglavljena ispod automobila, još je bila živa, ali nije mogla da izvuče glavu iz vode, što je rezultiralo davljenjem u roku od nekoliko sekundi.