PRVI SASTANCI SAD, RUSIJE I UKRAJINE U ABU DABIJU - DONBAS VEĆ REŠEN? Zelenski čeka da Tramp odredi datum i mesto potpisivanja sporazuma (FOTO)
Delegacije SAD, Rusije i Ukrajine u Abu Dabi učestvuju na prvim trilateralnim pregovorima od početka ruske opšte invazije na Ukrajinu u februaru 2022.
Ovi pregovori dolaze u odsudnom trenutku za Ukrajinu koja se suočava sa ruskim vazdušnim udarima na njenu energetsku infrastrukturu po nakvećoj zimi, a istovremeno su prilika da se vidi da li Moskva zaista ozbiljna po pitanju mira.
"Narednih 48 sati odlučuju da li se rat seli iz rovova za pregovarački sto"
Kijev post citira neimenovane visoke zapadne zvaničnike koji tvrde da narednih 48 sati odlučuju da li se rat seli iz rovova za pregovarački sto.
- Ovo je najbliže koliko smo od početka invazije bili struktuiranom procesu u kojem učestvuju tri strane. To krhko, ali je stvarno - kazao je sinoć evropski diplomata koji je insistirao na anonimnosti.
Zelenski: Naše bezbednosne garancije su spremne za potpis
Ukrajinska agencija Ukrinform objavila je izjavu Zelenskog.
- Naše bezbednosne garancije (od SAD) su zaista spremne. A sporazum je spreman za potpisivanje - naveo je ukrajinski predsednik.
Kličko opet poziva Kijevljane da odu iz grada, zbog ruskih napada nema struje i grejanja na -10 °C
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko danas je ponovo pozvao stanovnike ukrajinske prestonice da razmotre evakuaciju zbog ruskih napada na gradske sisteme grejanja.
Rojters prenosi da je Kličko na društvenim mrežama objavio je da je nakon napada 9. i 20. januara oko 2.000 stambenih zgrada u glavnom gradu i dalje bez grejanja na temperaturi od -10 stepeni Celzijusa
- Da budem iskren: ovo je izuzetno teška situacija i može da se pogorša. Ako iko može da napusti grad i preseli se negde gde ima struje i grejanja, nemojte da odbacite tu opciju - napisao je Kličko i savetovao Kijevljane da se snabdeju potrepštinama".
Ruski pregovarači dobili instrukcije lično od Putina
Putinov portparol Dmitrij Peskov kazao je da su ruski predstavnici na pregovorima u Abu Dabiju dobili instrukcije direktno od predsednika.
- Sinoć su dobili instrukcije od šefa države - kazao je Peskov.
Ukrajinci tvrde da će druga runda pregovora biti održana sutra
Ukrajinski Telegram Novosti.LIVE, koji se poziva izvore iz kabineta Zelenskog, objavio je da je za sutra predviđena druga runda pregovora u Abu Dabiju.
Koga su sve u Abu Dabi poslali Tramp, Putin i Zelenski?
Ukrajinsku delegaciju u Abu Dabiju predvodi Rustem Umerov, savetnik za nacionalnu bezbednost, a tu su još i šef kabineta Zelenskog Kirilo Budanov, pregovarač David Arahamija i general-major Andrij Hnatov, načelnik Generalštaba ukrajinske vojske.
Na čelu ruske delegacije je Igor Kostjukov, direktor vojne obaveštajne službe GRU, a sa njim je Kiril Dimitrijev, direktor Fonda za direktne investicije koji je Putinov izaslanik za strane investicije.
Amerikance predvode Trampov izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet predsednika SAD i njegov savetnik.
Dimitrijev će se sastati zasebno sa Vitkofom,na marginama pregvora.
U toku neformalni sastanci u Abu Dabiju, trilateralni pregovori večeras
Skaj njuz saznaje od ukrajinske delegacije da su u ovom trenutku u toku neformalni sastanci u Abu Dabiju.
Britanska televizija precizira da zvanični trilateralni pregovori treba da počnu večeras.
Zelenski: Tramp da utvrdi datum i mesto potpisivanja sporazuma
Korijere dela sera prenosi da je Zelenski otkrio novinarima da očekuje od Trampa da utvrdi datum i mesto potpisivanja sporazuma o američkim bezbednosnim garancijama Ukrajini.
Stigla reakcija Fon der Lajen na kritike Zelenskog da Evropa previše priča, a malo radi: Dela govore više od reči
Stigla je reakcija predsednice Evropske komisije na sinoćnji oštri govor Zelenskog u Davosu u kojem je kritikovao Evropu da previše priča, a ne preduzima akciju.
Ursula fon der Lajen je naglasila je da je EU najveći pristalica Ukrajine.
- Dela govore više od reči - rekla je ona novinarima.
Skaj njuz: Počeli pregovori u Abu Dabiju
Britanska televizija Skaj njuz je objavila da su počeli trilateralni pregovori Ukrajine, Rusije i SAD u Abu Dabiju.
Nije poznato da li se Ukrajinci i Rusi nalaze u istoj prostoriji.
Peskov: Ukrajinska vojska da napusti Donbas
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija neće odustati od zahteva da ukrajinske snage napuste istočni ukrajinski region Donbas, koji ostaje ključna tačka spoticanja i za Kijev i za Moskvu.
- Ukrajinske oružane snage moraju da napuste teritoriju Donbasa, moraju da budu povučene odatle. Ovo je veoma važan uslov - kazao je Peskov, javlja ruska državna novinska agencija Tas.
BBC prenosi da je Putinov portparol uoči trilateralnih razgovora u Abu Dabiju dodao da "postoje i druge nijanse".
Pregovori u Abu Dabiju nakon "vrlo iskrenih" razgovora Trampovih izaslanika sa Putinom u Kremlju
Pregovori u Abu Dabiju održavaju se nakon sinoćnjeg sastanka u Kremlju ruskog predsednika Vladimira Putina sa Trampovim izaslanikom Stivenom Vitkofom i zetom Džaredom Kušnerom.
Iz Kremlja je posle razgovora koji su trajali puna četiri sata poručeno da su bili "korisni", ali i "vrlo iskreni".
Tramp je nakon odlaska iz Davosa u predsedničkom avionu "Er fors uan" novinarima kazao da veruje da i Putin i Zelenski "žele da postignu dogovor".
- Saznaćemo to - dodao je predsednik SAD.
Zelenski: Fokus pregovora na statusu Donbasa
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se juče na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu sastao s američkim predsednikom Donaldom Trampom i poručio da je sa šefom Bele kuće dogovorio bezbednosne garancije SAD koje bi bile pružene Ukrajini u slučaju postizanja sporazuma u Abu Dabiju.
On je kazao da su pregovori u Ujedinjenim Arapskim Emiratima "korak - nadamo se - ka okončanju rata" i dodao da će fokus trilateralnog sastanka biti budućem statusu ukrajinskog istoćnog regiona Donbasa.