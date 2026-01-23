Delegacije SAD, Rusije i Ukrajine u Abu Dabi učestvuju na prvim trilateralnim pregovorima od početka ruske opšte invazije na Ukrajinu u februaru 2022.

Ovi pregovori dolaze u odsudnom trenutku za Ukrajinu koja se suočava sa ruskim vazdušnim udarima na njenu energetsku infrastrukturu po nakvećoj zimi, a istovremeno su prilika da se vidi da li Moskva zaista ozbiljna po pitanju mira.