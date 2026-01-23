Slušaj vest

Muškarac iz Istanbula preminuo je u bolnici nakon što ga je snaja ubola u nogu tokom svađe. Do incidenta je došlo u subotu, 17. januara oko 3.15 ujutru. Prema pisanju medija, mladić Umit Imrag (21) je ušao u stan svoje snaje na dan incidenta oko 2.40 sati, dok ona nije bila kod kuće.

Kada je Ismihan K. (31) došla nekih 10 minuta kasnije, došlo je do svađe između snaje i devera, iz za sada nepoznatih razloga.

Tokom svađe, koja je prerasla u tuču, Imrag je izboden u nogu. Snaja je odmah pozvala Hitnu službu, koja je mladiću pružila pomoć na licu mesta i prevezla ga u bolnicu, ali je on nažalost preminuo.

Turski mediji pišu da je Umit Imrag preminuo zbog presečene arterije usled uboda nožem i velikog gubitka krvi.

Nakon incidenta policija je privela Ismihan, koja je u policiji dala svoju verziju događaja. Kako je rekla, došlo je do svađe između njih dvoje nakon što je njen dever nasilno ušao u njen stan.

Ona je rekla da je mladić sam sebe povredio nožem i da je ona odmah pozvala pomoć. Njena komšinica Oznur S. svedočila je da je čula vrištanje iz susednog stana i da je Ismihan vikala: "Umit, šta si to uradio?"

Foto: Shutterstock

Policijska istraga je pokazala da niko drugi nije ušao u kuću, a Ismihan K. je puštena po nalogu tužioca.

Međutim, tokom istrage otkriveno je da je Umit Imrag izboden nožem u zadnji deo desne noge, što njegovu smrt čini sumnjivom. Shodno tome, Ismihan K. je ponovo privedena po nalogu tužioca.

Pojavivši se pred sudom, Ismihan K. je uhapšena pod optužbom za "namerno ubistvo" i poslata u zatvor.

U međuvremenu, saznalo se da je pokojni Umit Imrag imao 17 prethodnih policijskih dosijea za slična krivična dela kao što su krađa i upotreba droga, dok je njegova snaja, Ismihan K., imala 4 dosijea za "nanošenje telesnih povreda".

Suprug osumnjičene i brat žrtve, Dogukan K., preminuo je pre šest meseci. Njih dvoje su se venčali u decembru 2024. godine.