To može izazvati hladan talas u Evropi. Kako piše Severe Weather Europe, polarni vrtlog je obično "čuvar" hladnoće, što znači da je "zaključava" u polarnim regionima kada je jak.

Međutim, kada je poremećen ili urušen, hladan vazduh se može proširiti na Severnu Ameriku i Evropu. Polarni vrtlog je naziv za zimsku cirkulaciju iznad severne hemisfere. Podeljen je na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) deo.

Polarni vrtlog prolazi kroz oba sloja, ali sa različitom snagom, oblikom i uticajima.

Šta znači urušavanje polarnog vrtloga?

Jak polarni vrtlog može zarobiti hladniji vazduh u polarnim regionima, sprečavajući njegovo kretanje. Ovo obično stvara blaže uslove za veći deo Sjedinjenih Država, Evrope i drugih područja srednjih geografskih širina. Slab polarni vrtlog, s druge strane, donosi hladno vreme. Sam poremećaj je obično uzrokovan povećanjem pritiska i temperature u stratosferi ili zagrevanjem stratosfere.

Polarni vrtlog Foto: YouTube/Printscreen

Trenutni poremećaj polarnog vrtloga donosi arktički vazduh u Severnu Ameriku.

Tokom narednih pet dana, polarni vazdušni koridor će stići do južne i istočne Kanade i protezati se preko većeg dela Sjedinjenih Država, osim jugozapada i Floride.

Ova hladna vazdušna masa, kako ističe Severe Weather Europe, je upravo ono što se očekuje od jezgra polarnog vrtloga krajem januara.

Pored toga, hladniji vazduh je vidljiv iznad Evrope. Dostiže severne i severno-centralne delove, dok se toplija vazdušna masa širi ka jugu, a blaži uslovi preovlađuju na zapadu i severozapadu.

Sledeće nedelje se očekuje još jedno pomeranje stratosfere, što bi potencijalno moglo doneti još hladnije vazdušne mase. Pored toga, najnovije prognoze pokazuju produženo slabljenje polarnog vrtloga u februaru.

Ovo se, zapravo, obično dešava tokom naglog stratosferskog zagrevanja, a očekuje se da će se dogoditi početkom februara. Ovo je događaj koji znači povećanje pritiska i temperature u stratosferi, vršeći pritisak na polarni vrtlog. U takvoj situaciji, polarni vrtlog može biti poremećen ili čak potpuno urušen.

Kao rezultat zagrevanja stratosfere i kolapsa polarnog vrtloga, očekuje se da će se područje niskog pritiska proširiti od istočnog dela Sjedinjenih Država preko Atlantika do Evrope. To znači severni tok sa polarnom vazdušnom masom za Sjedinjene Države, a takođe i hladni potencijal za veći deo Evrope.

Urušavanje polarnog vrtloga donosi topli talas u februaru?

Širom Evrope, temperaturna anomalija prognozirana za početak februara ukazuje na širenje toplije vazdušne mase preko kontinenta. Hladniji vazduh se očekuje iznad severnih i severozapadnih delova, dok se očekuje da će ostatak kontinenta imati normalne do iznadprosečne temperature tokom perioda prilagođavanja.

Gledajući prema sredini februara, vremenska prognoza za Evropu pokazuje povratak hladnijeg vazduha sa severa. To je, u stvari, posledica zagrevanja stratosfere i poremećaja polarnog vrtloga, i širenja hladnog vazduha iz polarnih regiona ka srednjim geografskim širinama.