Američki predsednik Donald Tramp je u objavi na društvenim mrežama predložio da se NATO "stavi na test".

Magazin Tajm navodi da bi ova Trampova objava mogla da ima ozbiljne posledice i podseća da šef Bele kuće dugo kritikuje Severnoatlantski savez tvrdeći da druge članice Alijanse ne ulažu u taj vojni savez koliko bi trebalo.

- Možda je trebalo da stavimo NATO na test: da se pozovemo na Član 5 i da nateramo NATO da dođe ovde i zaštiti našu južnu granicu od daljih invazija ilegalnih imigranata i tako oslobodimo veliki broj agenata granične patrole da mogu da obavljaju druge zadatke - napisao je Tramp noćas na društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Član 5 se odnosi na klauzulu o međusobnoj odbrani NATO, koja navodi da se "oružani napad" na jednog od saveznika smatra napadom na svih 32 zemalja članica.

NATO procenjuje od slučaja do slučaja šta pokreće Član 5 - kao što je na primer "invazija jedne države na teritoriju druge države" - ali Alijansa pojašnjava da "događaji kojima nedostaje međunarodni element, kao što su isključivo domaći teroristički akti, ne pokreću" klauzulu o uzajamnoj odbrani, čak i ako države članice odluče da same pomognu.

U skoro 80-godišnjoj istoriji Alijanse, klauzula o uzajamnoj odbrani je primenjena samo jednom: dan nakon napada 11. septembra 2001. godine, a saveznici SAD u NATO su tada podržali američki odgovor u Avganistanu, gde je na kraju ubijeno više od 1.000 vojnika NATO koji nisu bili Amerikanci.

Trampova najnovija objava dolazi nakon njegovih stalnih pretnji da će povući SAD iz Alijanse.

- Nikada nam nisu bili potrebni - nikada im zapravo ništa nismo tražili. Znate, reći će da su poslali neke trupe u Avganistan ili ovo ili ono, a jesu: ostali su malo po strani, malo dalje od linija fronta - rekao je Tramp juče za Foks biznis na marginama Svetskog ekonomskog foruma.

Dan ranije u govoru u Davosu Tramp je kritikovao navodnu nepouzdanost NATO.

- Sve ih veoma dobro poznajem. Nisam siguran da bi bili tu za nas. Znam da bismo mi bili tu za njih. Ne znam da li bi oni bili tu za nas - rekao je predsednik SAD.

Mark Rute, generalni sekretar NATO, odmah je tada uzvratio tvrdnjom da je NATO pomogao Americi u Avganistanu.

- Na svaka dva Amerikanca koji su platili najveću cenu išao je jedan vojnik iz druge zemlje NATO koji se nije vratio svojoj porodici — iz Holandije, iz Danske, posebno iz drugih zemalja - kazao je Rute.