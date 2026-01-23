Slušaj vest

To je rekao vojni stručnjak Vladislav Seleznjov, koji je dodao da će rat u Ukrajini verovatno trajati barem do kraja 2026. godine.

- Pre svega, ne treba računati na stagnaciju na frontu. To je svima očigledno - kaže on.

Dodao je da se i na ruskim platformama piše da Vladimir Putin neće stati dok se ne iskorene dubinski uzroci rata.

- Razumemo da pored direktnih pretenzija na Ukrajinu, Rusija ima pretenzije i da zaustavi širenje NATO. Ona teži da postane neka vrsta drugog pola. Na jednoj strani je Vašington, na drugoj Moskva. Da li je realno sprovesti ovaj slučaj s obzirom na trenutni vojno-politički i socio-ekonomski status Ruske Federacije? Odgovor je ne. Jedini efikasan argument koji Rusi imaju je nuklearno oružje - rekao je Seleznjov.

Prema njegovim rečima, ni ekonomija, pa čak ni stanje savremene ruske vojske ne dozvoljavaju Putinu da pretenduje na mesto među sedam zemalja koje određuju sudbinu planete.

- Putin pokušava da dokaže ozbiljnost svojih ambicija kroz rat u Ukrajini. Neprijatelj ima resurse za vođenje borbenih operacija. Do određene mere, klasična vojna nauka se urušava - obično se verovalo da ofanzivne operacije strateškog nivoa traju najviše 6 meseci. De fakto, ruska vojska je u stanju ofanzive od sredine oktobra 2023. godine, suprotno svim postulatima savremene vojne nauke. Rusija ima resurse i mogućnosti da napadne naše granice i položaje. Izveštaji Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine su prilično rečiti - više od 100–200 borbenih okršaja svakog dana. Neprijatelj pokušava da napreduje gde god je to moguće. Kao što vidimo, intenzitet borbi nije pod uticajem vremenskih uslova - kaže Seleznjov.

On izražava uverenje da će drugu polovinu zime obeležiti aktivna ofanzivna dejstva u vidu malih neprijateljskih jurišnih grupa.

Seleznjov je takođe siguran da je jedan od prioritetnih ciljeva Rusije uništenje ukrajinskog energetskog sistema.

- Rusija nastavlja da bude odlučna da uništi naše sisteme proizvodnje i distribucije. Dokaz za to je da je danas nekoliko izviđačkih dronova preletelo teritoriju Kijevske oblasti i Kijeva. Istražuju naše energetske objekte, sisteme protivvazdušne odbrane i protivraketnu odbranu. Stoga, u bliskoj budućnosti treba očekivati još jedan napad raketama i dronovima velikih razmera. Rusi će pokušati da unište ono što nisu uništili prošlog puta, ili ono što smo donekle obnovili. Rusija pritiska tamo gde smo najranjiviji. Moguće je da je planirala nove napade velikih razmera na Kijev - kaže stručnjak, pozivajući se na svoje informisane izvore.

Istovremeno, bivši specijalni izaslanik predsednika SAD Kit Kelog izrazio je sopstveno mišljenje da će, ako Ukrajina preživi ovu zimu, prednost biti na njenoj strani. Takođe je dodao da je Putin svestan razmera pretrpljenih gubitaka i da traži opcije za "pristojan izlaz" za sebe.

- Američki general je apsolutno pragmatičan. On razume da će sa početkom proleća biti lakše preživeti. Ali istovremeno, Putin definitivno ima dovoljno resursa da sprovodi aktivne ofanzivne operacije tokom cele 2026. godine - rezimira Seleznjov.