Britanski Dauning strit saopštio je danas da je Donald Tramp pogrešio umanjujući doprinos i žrtvu savezničkih snaga u Avganistanu, uključujući i britanske trupe.

„Predsednik je napravio grešku kada je umanjio ulogu trupa, uključujući britanske snage“, izjavio je zvanični portparol britanskog premijera, prenosi Skaj njuz.

U saopštenju se ističe da je u Avganistanu poginulo 457 britanskih vojnika, dok je veliki broj njih ranjen.

Mnogi su zadobili povrede sa trajnim posledicama, a njihova žrtva, kao i žrtva drugih savezničkih snaga, podneta je u cilju očuvanja bezbednosti i kao odgovor na napad na saveznika.

Portparol je dodao da je premijer Kir Starmer izuzetno ponosan na pripadnike oružanih snaga i njihovu žrtvu.

Dauning strit je odbio da se izjasni o tome da li će premijer tražiti izvinjenje od Trampa ili sa njim razgovarati o ovim izjavama.

Umesto toga, naglašena je važnost posebnog odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, koji je opisan kao „jedan od najbližih bilateralnih odnosa u oblasti bezbednosti, odbrane i trgovine“. Kako je zaključeno, taj odnos traje decenijama i opstao je kroz brojne velike sukobe.

(Kurir.rs/Sky news)

