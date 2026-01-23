Slušaj vest

U utorak su negovatelji pronašli korisnicu doma za stare bez znakova života u njenoj sobi u 19. okrugu. Osoblje je u početku pretpostavilo da je umrla prirodnom smrću, ali su istražitelji ubrzo postali sumnjičavi.

Pošto su prvi dokazi ukazivali na zločin, naložena je obdukcija preminule Austrijanke.

Obdukcija je otkrila da je penzionerka ugušena, što je potvrdilo sumnje inspektora.

Prema izveštajima medija, u grlu joj je pronađen njen zlatni prsten.

Ovaj detalj trenutno zbunjuje istražitelje. Prvi razgovori sa porodicom žrtve su već obavljeni. Istraga će sada biti usmerena na moguće tragove pljačke u sobi ubijene starice.

Još jedna misteriozna smrt

Ćerka legendarnog radio voditelja javnog servisa ORF Valtera Nisnera takođe je iznela ozbiljne optužbe na račun ovog staračkog doma.

Prema tvrdnjama Brigite Šnajder, ćerke radio legende Valtera Nisnera, njena majka je takođe ubijena u staračkom domu.

- Prstenje, satovi, nakit su nestali. Šteta je najmanje 30.000 evra - žalila se ranije Šnajderova. Policijska istraga u to vreme nije dovela ni do čega, ali ona sada zahteva da se slučaj ponovo otvori.

(Kurir.rs/Heute)

Ne propustitePlanetaDOK SMO JOJ VIKALI "NEMOJ", STRUJA JU JE PONELA I ZAROBILA ISPOD AUTOMOBILA: Stravični detalji smrti učiteljice (56) u poplavi u Grčkoj
2475076.jpg
PlanetaŽENA IZBODENA 23 PUTA, PA TELO OSTAVLJENO NAGO I BEZ NOGE! Brutalno ubistvo kod Rima: Za svirepi zločin osumnjičen suprug, ali tu NIJE KRAJ UŽASU! (FOTO)
Screenshot 2026-01-20 195108.jpg
PlanetaSONJA PEŠKE KRENULA KOD BAKE, TELO NAĐENO POSLE 3 MESECA: Brutalna ubistva dve devojčice su povezana! Na mestu zločina našli srebrni medaljon, a u njemu IKONA
Screenshot 2026-01-19 100007.jpg
PlanetaNOVI DETALJI BRUTALNOG UBISTVA KOJE JE POČINIO AGENT ICE: Izrešetao majku troje dece, usledio HAOS: Ovo je RAZLOG svirepe smrti Rene Nikol Gud!
agent ICE Rene Nikol Gud Mineapolis.jpg