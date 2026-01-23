Slušaj vest

Naftni tanker koji je sankcionisan zbog svoje uloge u transportu ruske nafte naišao je na ozbiljne probleme u Sredozemnom moru kod obale Alžira i trenutno nekontrolisano pluta, prema podacima o kretanju brodova koje je prikupio Blumberg.

Više nije pod kontrolom posade

Progres, tanker klase LR2, plovio je istočno duž severnoafričke obale, na putu ka Sueckom kanalu.

Prevozio je oko 730.000 barela ruske sirove nafte marke Ural, glavne izvozne mešavine za rusku naftnu industriju.

Nakon što je prošao pored Alžira u sredu popodne, brod je iznenada skrenuo na sever i napustio svoje uobičajene brodske rute.

U ranim jutarnjim satima u četvrtak, njegov navigacioni status je promenjen u „Nije pod komandom“, što ukazuje da brod više nije pod kontrolom posade.

Istovremeno, njegova brzina je pala na oko jedan čvor.

Sumnja na kvar i opasnost po plovidbu

Status „Nije pod komandom“ u pomorskom transportu se koristi kada plovilo više ne može da manevriše zbog tehničkog kvara, problema sa motorom ili drugih vanrednih okolnosti i predstavlja potencijalnu opasnost po bezbednost plovidbe.

Za sada nije poznato šta je tačno uzrokovalo gubitak kontrole nad tankerom niti da li postoji neposredna pretnja od izlivanja nafte. Međutim, činjenica da je u pitanju sankcionisani brod koji prevozi veliki teret ruske nafte dodatno je pojačala zabrinutost evropskih pomorskih i bezbednosnih službi, navodi Blumberg u svojoj analizi situacije.

Incident se dešava u trenutku pojačanog nadzora nad takozvanom „flotom u senci“ koju Rusi nazivaju, mrežom tankera koji, često pod lažnim zastavama i sa nejasnim strukturama vlasništva, služe za zaobilaženje zapadnih sankcija uvedenih zbog totalne invazije Rusije na Ukrajinu.

Francuska mornarica presrela drugi tanker

U istom kontekstu, francuska mornarica, postupajući na osnovu obaveštajnih podataka koje je dostavila Ujedinjeno Kraljevstvo, presrela je još jedan tanker koji je prevozio rusku naftu u Sredozemnom moru, objavila je agencija Asošijejted pres.

Akcija je bila usmerena protiv sankcionisane ruske „flote u senci“, rekli su francuski zvaničnici. Pomorske vlasti za Sredozemno more objavile su da se sumnja da je brod, nazvan Grinč, plovio pod lažnom zastavom.

Specijalne snage francuske mornarice ukrcale su se na tanker, koji je potom praćen i upućen u luku radi dodatnih provera, dodaje Asošijejted pres. Prihodi od izvoza nafte su ključni deo ruske ekonomije jer omogućavaju predsedniku Vladimiru Putinu da finansira svoje ratne napore protiv Ukrajine bez većeg udarca po inflaciju i stabilnost rublje.

Borba protiv ruske „flote u senci“

Francuska i druge zapadne zemlje obećale su da će intenzivirati borbu protiv „flote u senci“ naftnih tankera koji krše međunarodne sankcije.

Stručnjaci procenjuju da flota čini više od 400 brodova, često starih, loše održavanih i registrovanih pod zastavama zemalja koje loše sprovode međunarodne propise.

Zapadne zemlje takođe pokušavaju da postignu sporazume sa zemljama čije zastave ovi brodovi formalno plove kako bi olakšale ukrcavanje, inspekcije i eventualna zadržavanja plovila.

„Odlučni smo da poštujemo međunarodno pravo i obezbedimo efikasnu primenu sankcija“, rekao je francuski predsednik Emanuel Makron u saopštenju o presretanju tankera, uz fotografiju francuskog helikoptera koji lebdi iznad broda. „Aktivnosti 'flote u senci' doprinose finansiranju rata agresije protiv Ukrajine“, dodao je Makron.

Kako je operacija izvedena

Francuska operacija je sprovedena u tesnoj saradnji sa Ujedinjenim Kraljevstvom, koje je prikupilo i podelilo obaveštajne podatke ključne za presretanje, rekli su francuski vojni zvaničnici za Asošijejted pres, govoreći pod uslovom anonimnosti.

Prema njihovim rečima, tanker Grinč je plovio pod lažnom zastavom Komora, ostrvske države kod istočne obale Afrike, a posadu su činili indijski pripadnici. Brod je presretnut u zapadnom Mediteranu, nedaleko od južnog španskog priobalnog grada Almerije.

U međuvremenu, incident sa tankerom Progres, koji nekontrolisano pluta kod obale Alžira, dodatno ističe bezbednosne, ekološke i geopolitičke rizike koje predstavlja ruska mreža sankcionisanih brodova.