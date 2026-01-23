Slušaj vest

Mladi vojnik koji je odbio da izvrši naređenje da otvori vatru na demonstrante tokom jednog od najžešćih talasa masovnih nemira u Iranu osuđen je na smrtnu kaznu, saopštila je organizacija za ljudska prava.

Iransko društvo za ljudska prava (Iran Human Rights Society – IHRS) navodi da je reč o Džavidu Halesu, vojniku koji je uhapšen tokom nacionalnih antivladinih protesta koji su trajali od kraja 2025. do početka 2026. godine.

Tokom tog perioda, hiljade građana širom zemlje izašle su na ulice zahtevajući kraj aktuelne vlasti, prenosi Fox News.

Prema navodima IHRS-a, Hales je odbio da izvrši naređenje da puca na građane koji su učestvovali u protestima, nakon čega je odmah uhapšen i protiv njega je pokrenut sudski postupak. Svedoci tvrde da nije počinio nikakvo krivično delo, već je postupio iz humanih razloga. Trenutno se nalazi u zatvoru u Isfahanu.

Iako su protesti već rezultirali hiljadama hapšenja i smrtnim ishodima među demonstrantima, izricanje smrtne kazne ovom vojniku dodatno je pojačalo strahovanja od nepravednih, politički motivisanih presuda i ubrzanih sudskih procesa u kojima se optuženima uskraćuje osnovna pravna zaštita.

Protesti u Iranu

„U jeku nastavka protesta i sve brutalnije represije, vest da je Džavid Hales osuđen na smrt izazvala je ozbiljnu zabrinutost zbog mogućeg novog talasa sudskih egzekucija“, navodi se u saopštenju organizacije za ljudska prava.

Organizacija ističe da presuda dolazi u trenutku kada su pravosudni zvaničnici javno govorili o skraćenim sudskim postupcima i brzom izvršenju smrtnih kazni nad osobama uhapšenim tokom protesta. Portparol pravosuđa i teheranski tužilac, u odvojenim izjavama, naglasili su da se slučajevi koji uključuju disidente moraju rešavati u najkraćem roku.

IHRS izražava zabrinutost da bi pogubljenja mogla biti sprovedena bez poštovanja zakonskih procedura, dok izvori bliski organizacijama za ljudska prava tvrde da mnogi pritvorenici nemaju pristup advokatima niti pravo na pravično suđenje.

Prema navodima organizacije, smrtna kazna izrečena Halesu deo je šire strategije vlasti čiji je cilj zastrašivanje stanovništva, nametanje potpune poslušnosti i dodatno gušenje protesta.

U poslednjim danima vlasti su širom zemlje ograničile ili potpuno obustavile internet kako bi otežale organizovanje demonstranata. Aktivisti upozoravaju da je ova mera imala i cilj da se prikrije stanje na terenu i umanji reakcija domaće i međunarodne javnosti.