Stravičan zločin potresao je region. Petnaestogodišnji Mario pronađen je zakopan u polju u blizini Temišvara u Rumuniji, nedaleko od granice sa Srbijom. Za njegovo ubistvo osumnjičena su dvojica maloletnika uzrasta 13 i 15 godina, koje je Mario odranije poznavao.

Mario je nestao u ponedeljak, 19. januara, kada je trotinetom krenuo ka kući jednog od osumnjičenih.

Kako je utvrđeno u istrazi, trinaestogodišnjak ga je namamio pozivom da dođe da vidi kvad koji mu je otac, zaposlen u inostranstvu, kupio tokom novogodišnjih praznika.

Namamili ga, pa ga ubadali nožem i sekirom

Dečak je sačekao da mu majka ode u noćnu smenu, a zatim je zajedno sa drugim osumnjičenim, petnaestogodišnjakom, pozvao Marija. Istražitelji veruju da je zločin bio unapred isplaniran, najmanje mesec dana ranije, a kao motiv se navodi ljubomora.

Po dolasku, Mario je najpre verbalno, a potom i fizički napadnut. Osumnjičeni su mu naneli više smrtonosnih povreda nožem i sekirom. Nakon što je preminuo, pozvali su još jednog petnaestogodišnjaka da im pomogne da telo prenesu do obližnjeg polja, gde su ga zakopali.

Treći maloletnik je, prema navodima, utovario telo u baštenska kolica, nakon čega su ga zajedno odgurali do polja. Telo su potom zapalili, a ostatke položili u plitku raku, jer zbog smrznute zemlje nisu mogli da kopaju dublje.

Pažljivo osmišljen plan, poznat i motiv

U saopštenju Tužilaštva navodi se da je ubistvo izvršeno prema unapred osmišljenom planu i da su sva trojica maloletnika učestvovala u skrnavljenju tela i prikrivanju tragova zločina.

Kao motiv se navodi zavist, jer je Mario, prema tvrdnjama, imao više materijalnih stvari i time se hvalio. Poznanici ističu da je bio veoma popularan među vršnjacima, kako u školi, tako i u društvu.

Dvojica petnaestogodišnjaka nalaze se u pritvoru, dok je trinaestogodišnjak pušten na slobodu, budući da zbog uzrasta ne može krivično da odgovara.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

