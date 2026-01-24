Slušaj vest

Francuska je u petak pokrenula istragu o naftnom tankeru koji je u Sredozemnom moru presrela mornarica te zemlje, a za koji se sumnja da je prevozio rusku naftu, kršeći sankcije protiv Moskve, saopštili su tužioci.

Tanker pod nazivom Grinč doplovio je iz Murmanska na severozapadu Rusije i za njega se sumnja da je deo sankcionisane ruske flote u tajnosti, a on je preusmeren na sidrište nakon što ga je francuska mornarica juče presrela. Tužioci u Marseju su saopštili da istražuju navodni propust broda da potvrdi svoju nacionalnost.

Veruje se da Rusija koristi takozvanu flotu u senci sa više od 400 brodova kako bi izbegla sankcije zbog rata u Ukrajini, a Francuska i još nekoliko evropskih zemalja je obećalo da će preduzeti mere protiv tog plana Moskve. Flotu čine uglavnom stari brodovi netransparentnih obeležja sa adresama u zemljama koje nisu uvele sankcije Rusiji.

Francuska mornarica je u septembru prošle godine presrela još jedan naftni tanker kod obale Atlantskog okeana, koji je predsednik Emanuel Makron povezao sa istom flotom u senci, a što je kasnije osudio predsednik Rusije Vladimir Putin. ; Kapetanu tog broda će se suditi u februaru zbog navodnog odbijanja posade da sarađuje, prema saopštenju francuskih pravosudnih vlasti.