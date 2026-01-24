Slušaj vest

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Folker Tirk je danas tražio od vlasti Irana da "okončaju svoju brutalnu represiju" nad demonstrantima, i obustave smrtne kazne, objavila je Kancelarija visokog komesara.

"Pozivam iranske vlasti da se preispitaju, povuku se i okončaju svoju brutalnu represiju, uključujući suđenja po hitnom postupku i nesrazmerne kazne. Pozivam na trenutno puštanje svih onih koje su iranske vlasti proizvoljno pritvorile, i pozivam na potpuni moratorijum na smrtnu kaznu", rekao je Tirk na početku hitnog sastanka Saveta UN za ljudska prava o situaciji u Iranu.

Protesti u Iranu u januaru 2026.

On je naveo da represija stvara uslove za "dalja kršenja ljudskih prava, nestabilnost i krvoproliće", i dodao da postoje video snimci koji navodno prikazuju "stotine tela u mrtvačnicama, sa smrtonosnim povredama glave i grudnog koša".

"Hiljade ljudi, uključujući decu, ubijene su tokom represije koja se intenzivirala 8. januara, uz upotrebu bojeve municije od strane snaga bezbednosti protiv demonstranata. Preciznije činjenice je teško proveriti zbog prekida komunikacije, koja je takođe počela 8. januara, i zato što nemamo pristup Iranu", rekao je Tirk.

Veliki antivladini protesti u Iranu protiv ajatolaha Alija Hamneija i teokratskog sistema. Demonstranti uzvikuju ime prestolonaslednika Reze Pahlavija kojeg vide kao novog vladara Irana i priželjkuju njegov povratak iz egzila u Americi.

Naveo je da u Iranu postoji "dug niz nasilne represije iranskih vlasti", i da je prethodna bila 2022. godine, nakon smrti demonstrantkinje Džine Mahse Amini u pritvoru, nakon čega su UN naložile da se formira Misija za utvrđivanje činjenica o Iranu.

"Nedavni protesti su izazvani vrtoglavim rastom cena, u kontekstu ozbiljne ekonomske krize, koju je pogoršala politika vlasti i uticaj stranih sankcija. Zatim su se razvili u trajne zahteve za političkim, društvenim i ekonomskim reformama" naveo je Tirk, i dodao da su prvobitni konstruktivni predlozi vlast brzo prešli u represiju.

"Jedini izlaz iz ove zastrašujuće eskalacije jeste dijalog zasnovan na ljudskim pravima svih Iranaca", rekao je Visoki komesar UN za ljudska prava.