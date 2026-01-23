VLASNIK BARA SMRTI U KRAN-MONTANI PUŠTEN IZ PRITVORA! Neočekivana odluka suda, porodice nastradalih u šoku!
Žak Moreti, vlasnik bara „Konstelasion“ u Kran Montani u Švajcarskoj, koji je bio pritvoren tokom istrage požara u kojem je tokom novogodišnje proslave 1. januara poginulo 40 osoba, pušten je iz pritvora po sudskom nalogu, saopštio je sud u Valeu.
Moreti je pritvoren 9. januara, a tri dana kasnije sud je potvrdio tromesečni pritvor.
Advokati odbrane su potom zatražili njegovo puštanje uz određene uslove, uključujući kauciju od oko 215.000 evra, prenosi „Figaro“.
Sud je naveo da Moretiju ostaje zabranjeno napuštanje Švajcarske, da mora predati sve lične dokumente i svakodnevno se javljati policiji.
Advokati porodica žrtava kritikovali su odluku, opisujući je kao „neočekivanu“ i „zapanjujuću“, s obzirom na to da je prošlo tek tri nedelje od tragedije i da istraga tek počinje, rekao je advokat Kristof de Galamber za „Figaro“.
Preliminarni nalazi pokazuju da je požar u baru, u kojem je povređeno 116 osoba, izazvan prskalicama na bocama šampanjca koje su konobari držali iznad glava gostiju.
(Kurir.rs/Rojters)