Žak Moreti, vlasnik bara „Konstelasion“ u Kran Montani u Švajcarskoj, koji je bio pritvoren tokom istrage požara u kojem je tokom novogodišnje proslave 1. januara poginulo 40 osoba, pušten je iz pritvora po sudskom nalogu, saopštio je sud u Valeu.

Moreti je pritvoren 9. januara, a tri dana kasnije sud je potvrdio tromesečni pritvor.

Advokati odbrane su potom zatražili njegovo puštanje uz određene uslove, uključujući kauciju od oko 215.000 evra, prenosi „Figaro“.

Sud je naveo da Moretiju ostaje zabranjeno napuštanje Švajcarske, da mora predati sve lične dokumente i svakodnevno se javljati policiji.

Advokati porodica žrtava kritikovali su odluku, opisujući je kao „neočekivanu“ i „zapanjujuću“, s obzirom na to da je prošlo tek tri nedelje od tragedije i da istraga tek počinje, rekao je advokat Kristof de Galamber za „Figaro“.

