Žak Moreti, vlasnik bara „Konstelasion“ u Kran Montani u Švajcarskoj, koji je bio pritvoren tokom istrage požara u kojem je tokom novogodišnje proslave 1. januara poginulo 40 osoba, pušten je iz pritvora po sudskom nalogu, saopštio je sud u Valeu.

Moreti je pritvoren 9. januara, a tri dana kasnije sud je potvrdio tromesečni pritvor.

Advokati odbrane su potom zatražili njegovo puštanje uz određene uslove, uključujući kauciju od oko 215.000 evra, prenosi „Figaro“.

Požar u Švajcarska

Sud je naveo da Moretiju ostaje zabranjeno napuštanje Švajcarske, da mora predati sve lične dokumente i svakodnevno se javljati policiji.

Advokati porodica žrtava kritikovali su odluku, opisujući je kao „neočekivanu“ i „zapanjujuću“, s obzirom na to da je prošlo tek tri nedelje od tragedije i da istraga tek počinje, rekao je advokat Kristof de Galamber za „Figaro“.

Švajcarska danima tuguje za nastradalima i povređenima u požaru

Preliminarni nalazi pokazuju da je požar u baru, u kojem je povređeno 116 osoba, izazvan prskalicama na bocama šampanjca koje su konobari držali iznad glava gostiju.

(Kurir.rs/Rojters)

