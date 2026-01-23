Slušaj vest

Dok tradicionalni francusko-nemački motor Evrope posustaje, nemački kancelar Fridrih Merc sve više se okreće italijanskoj premijerki Đorđi Meloni kao ključnoj savezniku u vođenju Evropske unije, piše Politiko.

Njihov predstojeći sastanak danas u raskošnoj Vili Doria Pamphilj u Rimu trebalo bi da učvrsti njihov savez u nastajanju. Oboje su desno orijentisani atlantičari koji žele da smire napetosti sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, a dele i frustracije prema francuskom predsedniku Emanuelu Makronu.

U prošlosti se Nemačka u ključnim momentima tradicionalno oslanjala na Francusku kako bi definisala kurs EU, pa Mercovo okretanje ka Meloni u promovisanju evropskih prioriteta u trgovini i industriji predstavlja značajan zaokret.

Ova promena delimično je motivisana nezadovoljstvom Francuskom.

Berlin je iritiran pokušajima Pariza da potkopa istorijski trgovinski sporazum Merkosur sa Južnom Amerikom, koji Nemačka dugo priželjkuje kako bi podstakla industrijski izvoz.

Zbog sporova sa Francuzima, Nemačka takođe razmatra povlačenje iz zajedničkog programa razvoja borbenih aviona vrednog 100 milijardi evra. U tom kontekstu, savezništvo sa Rimom nameće se kao logičan potez.

Odbrana i industrija

Očekuje se da će Merc i Meloni tokom sastanka danas potpisati sporazum o saradnji u oblasti odbrane, navode diplomate uključene u pripreme.

Iako detalji sporazuma nisu poznati, nemački „Reinmetal“ i italijanski „Leonardo“ već imaju zajedničku investiciju u proizvodnju tenkova i drugih vojnih vozila.

Najambiciozniji plan uključuje zajedničko kreiranje strategije za oživljavanje industrije EU i jačanje izvoza, što će predstaviti u zajedničkom dokumentu na sastanku Evropskog saveta 12. februara.

U dokumentu se Berlin i Rim nazivaju „dvema glavnim industrijskim nacijama Evrope“ i osuđuju kašnjenja u vezi sa sporazumom Mercosur, što će sigurno izazvati nezadovoljstvo u Parizu.

Dugoročna perspektiva

Đanjakomo Kalovini, poslanik iz Melonine stranke Braća Italije, smatra da savez Merc-Meloni ima smisla s obzirom na skori odlazak Makrona sa evropske scene nakon francuskih izbora sledeće godine. „[Naše] dve zemlje imaju stabilne vlade, naročito u poređenju sa francuskom“, rekao je.

„Jasno je da Meloni i Merc verovatno još uvek imaju dug put pred sobom tokom kojeg mogu sarađivati.“ Očuvanje dobrih odnosa sa Trampom ključno je za oba lidera.

„Gorđa Meloni i Fridrih Merc predstavljali su evropsko krilo najotvorenije za dijalog sa predsednikom Trampom“, izjavio je Pijetro Benasi, bivši italijanski ambasador u Berlinu.

Za razliku od opreznog pristupa Rima i Berlina, Kalovini je optužio Makrona za beskorisno „kontradiktorno“ ponašanje prema Trampu.

„Dobra hemija“

Zvaničnici u Berlinu privatno izražavaju zadovoljstvo rastućom saradnjom sa Meloni, opisujući odnos sa Rimom kao pouzdan. „Italija je pouzdana“, rekao je jedan visoki nemački zvaničnik pod uslovom anonimnosti.

To je pridev koji se u Berlinu u poslednje vreme retko koristi za opisivanje francuskih kolega.

Italijanski zvaničnik takođe je pohvalio „dobru hemiju“ između Merca i Meloni, što je u oštrom kontrastu sa napetim odnosima između Meloni i Makrona. U želji da se približe, Merz i Meloni ponekad su pribegavali preterivanju.

Tokom svog prvog posete Rimu kao kancelar prošle godine, Merz je izjavio da postoji „praktično potpuna saglasnost između naših zemalja po svim pitanjima evropske politike“, na šta je Meloni uzvratila istom merom.

Brak iz interesa

Ipak, među njima postoje značajne razlike. Meloni je odbila da podrži plan koji je Merc gurao da se zamrznuta ruska imovina iskoristi za finansiranje vojne pomoći Ukrajini. Takođe je kratko uskratila podršku sporazumu Merkosur kako bi obezbedila ustupke za italijanske poljoprivrednike.

Najveće razlike verovatno će se pokazati po pitanju javnih finansija. Italija se tradicionalno zalaže za labaviju evropsku fiskalnu politiku, dok Nemačka služi kao kontinentalni čuvar discipline potrošnje. Ipak, i tu je došlo do približavanja: Meloni je smanjila italijansku potrošnju, dok je Merz odobrio istorijsko zaduživanje za ulaganja u infrastrukturu i odbranu.

Ograničenja saveza

Rastući savez između MerCa i Meloni u velikoj meri je rezultat prilagođavanja radi vlastitog političkog opstanka. Meloni je svoju nacionalističku stranku povukla ka centru, dok je uspon krajnje desne Alternativa za Nemačku (AfD) prisilio MerCa da svoju konzervativnu stranku pomeri udesno po pitanju migracija. To ideološko približavanje omogućilo je zbližavanje odnosa.

Ipak, Stefano Stefanini, bivši italijanski diplomata, smatra da će taj odnos uvek imati ograničenja. „Vrlo je taktički“, rekao je. „Nema koordinisane strategije. Postoji niz pitanja oko kojih se Meloni i MerC slažu.“ Stefanini je napomenuo da bi se po pitanju vojne potrošnje Rim ponovo mogao prirodnije povezati sa Parizom. I pored razlika, Meloni je iskoristila priliku da se približi Nemačkoj.