Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je u Rimu da se nada da bi Nobelova nagrada za mir jednog dana mogla da bude dodeljena američkom predsedniku Donaldu Trampu, posebno ako uspe da “uspostavi pravedan i trajan mir u Ukrajini“.

“Nadam se da ćemo jednog dana moći da dodelimo Nobelovu nagradu za mir Donaldu Trampu i uverena sam da ako on napravi razliku tako što će uspostaviti pravedan i trajan mir u Ukrajini, onda i mi možemo na kraju da ga nominujemo za Nobela “, rekla je Meloni nakon zajedničke konferencije za novinare sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.