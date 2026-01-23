Slušaj vest

Francuska mornarica, postupajući na osnovu obaveštajnih podataka Ujedinjenog Kraljevstva, presrela je juče tanker koji je prevozio rusku naftu u Sredozemnom moru.

Operacija je bila usmerena na sankcionisanu rusku „flotu u senci“. Francuska mornarica je danas objavila snimak operacije.

Francuske pomorske vlasti za Mediteran saopštile su da se sumnja da je brod, nazvan Grinč, plovio pod lažnom zastavom. Francuska mornarica, čije su specijalne snage ušle na tanker, ispratile su brod do luke radi daljih provera, dodaje se u saopštenju.

Prihodi od nafte su ključni deo ruske ekonomije, omogućavajući predsedniku Vladimiru Putinu da investira u ratne napore u Ukrajini bez pogoršanja inflacije za stanovništvo i izbegavanja kolapsa valute.

Borba protiv „flote u senci“

Francuska i druge zemlje su se obavezale da će se obračunati sa „flotom u senci“ tankera za naftu koji krše sankcije, za koje stručnjaci procenjuju da broje više od 400 brodova. Takođe pokušavaju da obezbede sporazume sa zemljama čije zastave brodovi plove kako bi se olakšalo ukrcavanje.

„Odlučni smo da poštujemo međunarodno pravo i obezbedimo efikasnu primenu sankcija“, rekao je francuski predsednik Emanuel Makron u saopštenju kojim je objavio presretanje, uz fotografiju koja prikazuje francuski helikopter kako lebdi iznad broda. „Aktivnosti 'flote u senci' doprinose finansiranju rata agresije protiv Ukrajine“, dodao je Makron.

Detalji operacije

Francuska misija je sprovedena u saradnji sa Ujedinjenim Kraljevstvom, koje je prikupilo i podelilo obaveštajne podatke koji su omogućili presretanje, prema rečima francuskih vojnih zvaničnika koji su razgovarali sa Asošijejted presom pod uslovom anonimnosti.

Brod je, rekli su, plovio pod lažnom zastavom Komorskih ostrva, arhipelaga kod istočne obale Afrike, a posadu su činili Indijci. Presretnut je u zapadnom Mediteranu, blizu južnošpanskog primorskog grada Almerije.