Najmanje pet ljudi je poginulo, a deset je povređeno u samoubilačkom napadu tokom venčanja u kući provladinog vođe mirovne milicije u severozapadnoj pakistanskoj provinciji Hajber Pahtunhva, saopštili su zvaničnici.

Meta napada bombaša samoubice bila je kuća vođe provladine milicije u toj proviniciji Nura Alama Mehsuda, u okrugu Dera, prenosi pakistanski Tribjun.

"Spasilačka služba prebacila je deset povređenih u bolnicu. Operacija spasavanja službe 1122 je još u toku", kazao je portparol spasilačke službe Bilal Ahmed Faizija.

Povređeni su prebačeni u bolnice, a strahuje se da bi broj žrtava mogao da se poveća.

Na licu mesta su pronađeni ostaci bombaša samoubice.

