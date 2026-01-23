DRAMA IZNAD BALTIČKOG MORA: Ruski bombarderi izveli let, Moskva objavila snimak! (VIDEO)
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je u petak da je objavilo snimak na kojem se vide dva dalekometna bombardera Tu-22M3 tokom, kako navode, unapred planiranog leta iznad međunarodnih voda Baltičkog mora.
Iz Moskve ističu da je let izveden u potpunom skladu sa međunarodnim pravnim normama, prenosi Euronews.
Prema navodima Ministarstva odbrane, bombardere su tokom misije pratili lovački avioni Su-35 i Su-30, dok je celokupan let trajao približno pet sati. „Bezbednosnu pratnju obezbeđivale su posade borbenih aviona Su-35 i Su-30 Vazdušno-kosmičkih snaga.
Ukupno trajanje leta iznosilo je oko pet sati.
U pojedinim delovima rute, dalekometne bombardere nadzirali su i borbeni avioni drugih država“, navedeno je u saopštenju.
Ruske vlasti naglašavaju da se svi letovi njihovih vazdušnih snaga sprovode uz striktno poštovanje međunarodnih propisa o upotrebi vazdušnog prostora i da se redovno realizuju iznad neutralnih voda Arktika, severnog Atlantika, Tihog okeana, kao i Baltičkog i Crnog mora.
Upozorenje iz Finske
Ova objava dolazi neposredno nakon što je finska obaveštajna služba upozorila da Rusija i dalje može predstavljati potencijalnu pretnju po evropske bezbednosne sisteme. U izveštaju se navodi da Moskva može razmatrati nove napade na podvodnu kritičnu infrastrukturu u regionu Baltika.
Povećane tenzije u Baltičkom moru
Bezbednosna situacija u Baltičkom moru ostaje napeta još od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, posebno zbog više incidenata koji su uključivali oštećenja elektroenergetske i komunikacione infrastrukture, kao i naftovoda.
Najnoviji incident zabeležen je na doček Nove godine, kada su finske vlasti presrele ruski brod pod sumnjom da je umešan u sabotiranje podvodnih komunikacionih kablova. Kremlj je u više navrata odbacio takve optužbe, dok evropske istrage do sada nisu iznele konkretne dokaze koji bi direktno povezali Rusiju sa tim događajima.
Procena bezbednosne pretnje
U finskom obaveštajnom izveštaju se takođe navodi da za sada ne postoji neposredna vojna pretnja po Helsinki, uz ocenu da je Rusija u velikoj meri fokusirana na rat u Ukrajini i da nema jasnih pokazatelja o neposrednoj opasnosti na drugim frontovima. Ipak, upozorava se da bi se bezbednosne okolnosti mogle značajno pogoršati u narednom periodu, ukoliko Moskva uspe da obnovi ili dodatno ojača svoje oružane snage.
(Kurir.rs/Euronews)