Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je u petak da je objavilo snimak na kojem se vide dva dalekometna bombardera Tu-22M3 tokom, kako navode, unapred planiranog leta iznad međunarodnih voda Baltičkog mora.

Iz Moskve ističu da je let izveden u potpunom skladu sa međunarodnim pravnim normama, prenosi Euronews.

Prema navodima Ministarstva odbrane, bombardere su tokom misije pratili lovački avioni Su-35 i Su-30, dok je celokupan let trajao približno pet sati. „Bezbednosnu pratnju obezbeđivale su posade borbenih aviona Su-35 i Su-30 Vazdušno-kosmičkih snaga.

U pojedinim delovima rute, dalekometne bombardere nadzirali su i borbeni avioni drugih država“, navedeno je u saopštenju.

Ruske vlasti naglašavaju da se svi letovi njihovih vazdušnih snaga sprovode uz striktno poštovanje međunarodnih propisa o upotrebi vazdušnog prostora i da se redovno realizuju iznad neutralnih voda Arktika, severnog Atlantika, Tihog okeana, kao i Baltičkog i Crnog mora.

Upozorenje iz Finske

Ova objava dolazi neposredno nakon što je finska obaveštajna služba upozorila da Rusija i dalje može predstavljati potencijalnu pretnju po evropske bezbednosne sisteme. U izveštaju se navodi da Moskva može razmatrati nove napade na podvodnu kritičnu infrastrukturu u regionu Baltika.

Povećane tenzije u Baltičkom moru

Bezbednosna situacija u Baltičkom moru ostaje napeta još od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, posebno zbog više incidenata koji su uključivali oštećenja elektroenergetske i komunikacione infrastrukture, kao i naftovoda.

Najnoviji incident zabeležen je na doček Nove godine, kada su finske vlasti presrele ruski brod pod sumnjom da je umešan u sabotiranje podvodnih komunikacionih kablova. Kremlj je u više navrata odbacio takve optužbe, dok evropske istrage do sada nisu iznele konkretne dokaze koji bi direktno povezali Rusiju sa tim događajima.

