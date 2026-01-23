Slušaj vest

Finska policija razotkrila je slučaj koji je šokirao javnost širom Evrope. Prilikom pretresa porodične kuće u Helsinkiju, istražitelji su zatekli muškarca starog oko 80 godina za koga se sumnja da je decenijama bio izložen nehumanim uslovima života, potpuno izolovan i lišen osnovnih životnih potreba.

Prema navodima policije, muškarac je pronađen u podrumskom prostoru bez prozora, površine oko 30 kvadratnih metara, bez adekvatnih higijenskih i životnih uslova. U istom nivou nalazi se i kotlarnica, a podrumu se pristupa stepenicama iz ostatka kuće. Kako se navodi, on je napustio svoj prethodni dom pre mnogo godina i duži vremenski period proveo u ovoj kući u Helsinkiju.

Inspektori su istakli da je muškarac bio u izrazito lošem fizičkom stanju, zbog čega mu je odmah pružena medicinska pomoć i prebačen je na dalje zdravstvene preglede. Zvaničnici nisu želeli da iznose detalje o njegovom zdravstvenom stanju, pozivajući se na zaštitu privatnosti.

Zbog sumnje da su ga godinama eksploatisali i držali u ponižavajućim uslovima, policija je privela tri osobe — dva muškarca i jednu ženu, svi starosti oko 60 godina. Iako nisu u srodstvu sa žrtvom, prema navodima istražitelja, poznaju ga već dugi niz godina.

Policija trenutno ispituje da li se radi o slučaju trgovine ljudimaili nekom drugom obliku organizovanog iskorišćavanja ranjive osobe, prenosi list „HS“.

Prema dostupnim informacijama, stariji muškarac se u kuću uselio dobrovoljno pre više od dve decenije, a u jednom periodu je, kako navodi „HS“, čak plaćao određenu vrstu rente. Međutim, kako je vreme prolazilo, njegovo zdravstveno stanje se pogoršavalo, dok su uslovi u kojima je živeo postajali sve gori.

Policija tvrdi da ima okvirna saznanja o trenutku kada je došlo do drastičnog pogoršanja njegovog položaja, ali ti podaci za sada nisu dostupni javnosti.

Iako je boravio u podrumu, jedan komšija je izjavio da je muškarca povremeno viđao napolju. Zbog toga policija naglašava da on nije bio klasičan talac, već se sada utvrđuje da li je bio sposoban da samostalno i racionalno odlučuje o sopstvenom životu.

Istražitelji sumnjaju da je glavni motiv osumnjičenih bila materijalna korist, odnosno iskorišćavanje njegove ranjivosti radi preuzimanja imovine, prihoda ili drugih finansijskih sredstava.

Glavni istražitelj Jari Korkalainen izjavio je za nacionalni servis Yle da policija proverava sve moguće finansijske veze između osumnjičenih i žrtve.