Desetine verskih vođa uhapšene su danas tokom protesta na Međunarodnom aerodromu Mineapolis-Sent Pol, saopštili su organizatori.

Protest je zahtevao prekid hapšenja koje sprovodi Imigraciona i carinska služba (ICE) na aerodromu.

Demonstranti su pozvali avio-kompanije, posebno Delta i Signature Aviation, da podrže stanovnike Minesote u zahtevu da ICE odmah obustavi svoje operacije u državi.

Kažu da je oko 2.000 ljudi deportovano preko aerodroma. Tokom skupa, demonstranti su pevali i molili se zajedno, deleći priče o ljudima koje je ICE pritvorio.

U Mineapolisu se demonstracije održavaju svaki dan od 7. januara, kada je agent Imigracione i carinske službe (ICE) upucao i ubio Rene Nikol Gud (37).

agent ICE Rene Nikol Gud Mineapolis.jpg
Foto: agent ICE Rene Nikol Gud Mineapolis, x

Organizatori protesta saopštili su danas da je više od 700 preduzeća širom Minesote zatvoreno u znak solidarnosti sa protestom. ; Oni su za danas organizovali marš u centru Mineapolisa i nadaju se da će taj protest biti najmasovniji do sada.

Zatvaranje prodavnica i drugih firmi je naročito loše uticalo na somalijsku zajednicu u Mineapolisu, čiji radnici i kupci ostaju kod kuće iz straha od hapšenja i deportovanja. 

(Kurir.rs/CBS Minesota/Beta)

