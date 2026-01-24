Slušaj vest

Tokom prošle godine policija u Cirihu je, zajedno sa carinicima, zaplenila više od četiri tone narkotika na aerodromu u tom gradu, saopštila je švajcarska kantonalna policija.

U saopštenju se navodi da je tokom prošle godine na aerodromu zaplenjeno 3,8 tona marihuane, 200 kilograma kata, 47 kilograma kokaina, 26 kilograma heroina, 162 kilograma hašiša, 30 kilograma ketamina i više od 12 kilograma biljnog halucinogena ajahuaske, prenosi Svisinfo.

Ukupno 37 kurira droge koristilo je aerodrom u Cirihu kao tranzitni aerodrom, dok je 57 drugih otputovalo u Švajcarsku preko aerodroma, izvestila je policija.

Vlasti su uhapsile 94 osumnjičena krijumčara, među kojima je bilo 26 žena i 68 muškaraca iz 28 zemalja.