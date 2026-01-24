Slušaj vest

Tokom prošle godine policija u Cirihu je, zajedno sa carinicima, zaplenila više od četiri tone narkotika na aerodromu u tom gradu, saopštila je švajcarska kantonalna policija.

U saopštenju se navodi da je tokom prošle godine na aerodromu zaplenjeno 3,8 tona marihuane, 200 kilograma kata, 47 kilograma kokaina, 26 kilograma heroina, 162 kilograma hašiša, 30 kilograma ketamina i više od 12 kilograma biljnog halucinogena ajahuaske, prenosi Svisinfo.

Ukupno 37 kurira droge koristilo je aerodrom u Cirihu kao tranzitni aerodrom, dok je 57 drugih otputovalo u Švajcarsku preko aerodroma, izvestila je policija.

Vlasti su uhapsile 94 osumnjičena krijumčara, među kojima je bilo 26 žena i 68 muškaraca iz 28 zemalja.

Najstariji uhapšeni krijumčar droge imao je 80 godina.

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆE) PET ODSEČENIH LJUDSKIH GLAVA NA POPULARNOJ PLAŽI! Horor prizor na prometnoj turističkoj destinaciji u Ekvadoru (FOTO)
odsečene glave, Ekvador
PlanetaUHAPŠENO 384 LJUDI I ZAPLENJENO 1,4 TONE DROGE! Velika akcija italijanske policije, pod istragom i 39 MALOLETNIKA!
shutterstock_2308767745.jpg
PlanetaOTKRIVEN LANAC ŠVERCA KOKAINA, 4 TONE ZAPLENJENE BRODU NA ATLANTIKU: Naložen pritvor navodnom vođi velikog narko-kartela - na svedočenju SVE NEGIRAO
screenshot-1.jpg
PlanetaMARIHUANA IMA MEDICINSKU VREDNOST U SAD: Tramp potpisao uredbu, proglašena za manje opasnu drogu
WhatsApp Image 2025-11-27 at 16.58.37.jpeg