Slušaj vest

Bivši kanadski olimpijski snouborder Rajan Veding je uhapšen, potvrdio je izvor iz policije upoznat sa operacijom za CNN.

Veding je bio na listi deset najtraženijih begunaca FBI-ja, sa nagradom od 15 miliona dolara, nakon što je optužen za vođenje kriminalne organizacije, trgovinu kokainom i ubistvo u operaciji koja je obuhvatala Sjedinjene Države, Kanadu, Meksiko i Kolumbiju.

Američka državna tužiteljka Pam Bondi ranije je izjavila da je Vedingova mreža odgovorna za više od milijardu dolara godišnjeg profita od ilegalne droge. Vlasti su verovale da se Veding krije negde u Meksiku, pod zaštitom ozloglašenog kartela Sinaloa.

Kao član kanadskog tima, Veding se takmičio na Zimskim olimpijskim igrama 2002. godine, gde je završio na 24. mestu na svetu u paralelnom veleslalomu.

(Kurir.rs/CNN)

Ne propustiteHrvatskaODVEO TAKSISTU U ŽBUNJE, PA GA ZGRABIO ZA GENITALIJE: "Molim vas, mogu li da Vam...?"
robotaxi (1).jpg
Planeta"ŽIVITE ZAHVALJUJUĆI AMERICI" Tramp žestoko potkačio komšije u Davosu, premijer Karni mu nije ostao dužan: Njegova rekacija izazvala BURU u svetu!
Mark Karni (4).jpg
PlanetaPOTRESNI PRIZORI NA SAHRANI MARKA BRNOVIĆA: Porodica i prijatelji odali poslednju počast (VIDEO)
profimedia-0841973403 copy.jpg
PlanetaDRAMA IZNAD BALTIČKOG MORA: Ruski bombarderi izveli let, Moskva objavila snimak! (VIDEO)
Screenshot 2026-01-23 211629.png