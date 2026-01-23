Slušaj vest

Bivši kanadski olimpijski snouborder Rajan Veding je uhapšen, potvrdio je izvor iz policije upoznat sa operacijom za CNN.

Veding je bio na listi deset najtraženijih begunaca FBI-ja, sa nagradom od 15 miliona dolara, nakon što je optužen za vođenje kriminalne organizacije, trgovinu kokainom i ubistvo u operaciji koja je obuhvatala Sjedinjene Države, Kanadu, Meksiko i Kolumbiju.

Američka državna tužiteljka Pam Bondi ranije je izjavila da je Vedingova mreža odgovorna za više od milijardu dolara godišnjeg profita od ilegalne droge. Vlasti su verovale da se Veding krije negde u Meksiku, pod zaštitom ozloglašenog kartela Sinaloa.