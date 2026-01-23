Slušaj vest

Predsednički savet Haitija glasao je večeras za smenu premijera Aliksa Didjea Fis-Emea, čime se produbljuje politička kriza u toj karipskoj zemlji.

Rukovodstvo Haitija se tom odlukom usprotivila pozivima Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da održi stabilnost u državnom vrhu.

Američki Stejt department je juče saopštio da je zadržavanje Fis-Emea na poziciji premijera "sastavni deo" napora Haitija da se suprotstavi bandama kriminalaca i upozorio da će svaki političar koji ih podržava "platiti visoku cenu".

Fis-Eme je izabran za premijera u novembru 2024. godine, a Predsednički savet nije obrazložio zašto je doneo takvu odluku.

Novi premijer će biti imenovan u sledećih 30 dana "kako bi se pronašao način da se u potpunosti obnove bezbednost i stabilnost i uđe u ciklus razvoja, isprave greške iz prošlosti i gleda unapred", naveli su zvaničnici na konferenciji za novinare.

"Znamo da je odluka koju donosimo u interesu zemlje i u tom smislu, naši prijatelji u međunarodnoj zajednici moraće da uzmu u obzir naše odluke", rekao je jedan od članova Edgar Leblan.

Član saveta Lesli Volter rekao je da svi "traže haićansko rešenje za krizu", ali da, kada to počne da radi i rukovodstvo Haitija, "međunarodna zajednica se uključuje svim svojim kandžama".

Haiti je pod velikim pritiskom da održi opšte izbore prvi put u poslednjih deset godina, a predsednički izbori se očekuju u avgustu i decembru.

Leblan je rekao da želi da se političke organizacije, civilno društvo i verski zvaničnici udruže i odluče kako najbolje upravljati Haitijem nakon 7. februara, kada bi Predsednički savet trebalo da se rasformira.

Sa odlazećim premijerom je nedavno razgovarao državni sekretar SAD Marko Rubio, koji je rekao da Predsednički savet "mora biti raspušten do 7. februara bez korumpiranih aktera koji pokušavaju da se mešaju u put Haitija ka izabranoj vlasti zarad sopstvene koristi".