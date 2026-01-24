Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, a četiri su povređene u Kijevu nakon što je Rusijatokom noći 24. januara izvela masovni napad na ukrajinsku prestonicu, saopštili su zvaničnici.

Ruski napad na Kijev i Harkov

Eksplozije tokom noći i obaranje balističke rakete

Prema izveštajima novinara "Kijev independenta" koji su se nalazili na terenu, prve eksplozije čule su se u 1:20 sati po lokalnom vremenu, a detonacije su nastavile da odjekuju i tokom narednog sata, uključujući i presretanje jedne balističke rakete.

Masovni napad dronovima - aktivirana je protivvazdušna odbrana

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Kijev bio "pod masovnim napadom" ruskih dronova, dok su zvaničnici potvrdili da su sistemi protivvazdušne odbrane aktivirani. Građani su upozoreni na moguću pretnju udarima balističkih raketa i pozvani da ostanu u skloništima.

Požari i šteta u više gradskih opština

Požar je izbio u gradskoj opštini Holosijivski nakon što je pogođena jedna zgrada, zbog čega je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko pozvao medicinske ekipe da se hitno upute na lice mesta. Šteta je prijavljena i u opštinama Desnjanski, Dnjiprovsk i Solomjanski.

Delovi Kijeva bez grejanja i vode

Kličko je dodao da su delovi ukrajinske prestonice ostali bez grejanja i tekuće vode kao posledica ruskog napada.

Teško pogođen i Harkov

U Harkovuje u masovnom ruskom napadu ranjeno 14 osoba, što je ostavilo za sobom razaranja i požare širom ovog istočnog ukrajinskog grada.

- Ukupno 134 spasioca, 34 jedinice vatrogasno-spasilačke opreme Državne službe za vanredne situacije, kao i policajci, medicinari, volonteri i gradske komunalne službe, učestvuju u saniranju posledica ruskog napada - saopštila je Državna služba za vanredne situacije.

Napadi u jeku pregovora, energetske i humanitarne krize

Najnoviji ruski napad dogodio se usred zimske energetske krize u Ukrajini i neposredno nakon trilateralnih mirovnih pregovora u kojima su učestvovali Kijev, Moskva i Vašington.

Sistematsko uništavanje energetske infrastrukture