Bela kuća je objavila sliku na kojoj je prikazan američki predsednik Donald Tramp kako sa pingvinom hoda kroz sneg.

Na slici se vidi snežan i ledeni pejzaž sa planinama u pozadini i širokom belom ravnicom u prvom planu. Pingvin nosi američku zastavu, dok se u daljini, na jednoj padini, vidi grenlandska zastava.

Pingvini ne žive na Grenlandu

Inače, pingvini su prirodno rasprostranjeni isključivo na južnoj hemisferi, pre svega na Antarktiku, kao i u južnim delovima Južne Amerike, Afrike, Australije i Novog Zelanda. Na severnoj hemisferi ih nema u divljini, pa samim tim ni na Grenlandu.

Situacija se poslednjih dana donekle smirila.

Aluzija na Trampove pretenzije prema Grenlandu

Objavljena slika predstavlja jasnu aluziju na Trampove pretenzije prema Grenlandu. Američki predsednik je tokom proteklih nedelja više puta ponovio da "mora da poseduje Grenland", naglašavajući da je taj arktički ostrvski prostor ključan za bezbednost Sjedinjenih Država. Takođe je govorio da će SAD Grenland "dobiti na ovaj ili onaj način" (drugim rečima - milom ili silom).

Odustajanje od sile i ekonomskih pritisaka?

Ipak, Tramp je u sredu, tokom govora na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, odbacio mogućnost upotrebe sile. Naknadno je odustao i od pretnje uvođenjem kaznenih carina protiv osam evropskih zemalja, koje je prvobitno najavio kao sredstvo pritiska za uspostavljanje američke kontrole nad Grenlandom.

