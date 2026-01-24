Slušaj vest

Dvanaestogodišnji dečak Niko Antićiz Australijepreminuo je u bolnici nakon što ga je ajkula ugrizla u luci Sidnej, saopštila je njegova porodica. Tragedija se dogodila u trenutku kada je duž istočne obale Australije zabeležen povećan broj napada ajkula.

Napad tokom skakanja sa stena

Dvanaestogodišnjeg Nika Antića ajkula je napala u nedelju dok je sa prijateljima skakao sa stena u oblasti Vokluz (Vaucluse), oko devet kilometara od centralne poslovne četvrti Sidneja. Prijatelji su ga izvukli iz mora i hitno prevezli u bolnicu sa teškim povredama obe noge.

Potresna poruka porodice

- Slomljenog srca javljamo da je naš sin Niko preminuo. Niko je bio vedar, druželjubiv i sportski nastrojen dečak, sa najljubaznijim i najvelikodušnijim duhom. Uvek je bio pun života i takvog ćemo ga pamtiti - navodi se u saopštenju porodice.





Zatvorene plaže zbog učestalih napada

Na desetine plaža, uključujući i one u Sidneju, zatvoreno je ove nedelje nakon što su za dva dana zabeležena četiri napada ajkula. Obilne kiše zamutile su morsku vodu, što je povećalo verovatnoću privlačenja ovih životinja.

Napadi ajkula su retki, ali smrtonosni incidenti se događaju

U septembru je velika bela ajkula na plaži Long Rif (Long Reef) u Sidneju usmrtila jednog surfera. Prema podacima organizacija za zaštitu morskih vrsta, u Australiji se u proseku godišnje dogodi oko 20 napada ajkula, od kojih je u proseku manje od tri sa smrtnim ishodom.

