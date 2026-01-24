IRAN ZAPRETIO AMERICI SVEOPŠTIM RATOM! Ukoliko dođe do napada, uslediće BRUTALNA odmazda! "Odgovorićemo na najteži mogući način"
Visoki iranski zvaničnik upozorio je da će Iransvaki napad tretirati "kao sveopšti rat protiv nas", uoči dolaska američke udarne grupe nosača aviona i drugih vojnih brodova u region.
Povećano američko vojno prisustvo i poruke Trampa
Upozorenje i pojačano prisustvo američke vojske dolaze skoro dve nedelje nakon što je Donald Tramp pozvao iranske demonstrante - od kojih su hiljade ubijene od strane režimskih snaga - da nastave proteste i poručio da je "pomoć na putu".
- Ovo vojno gomilanje snaga - nadamo se da nije namenjeno stvarnoj konfrontaciji - ali naša vojska je spremna za najgori mogući scenario. Zato je u Iranu sve pod najvišim stepenom pripravnosti - rekao je iranski zvaničnik za Rojters, pod uslovom anonimnosti.
"Odgovorićemo na najteži mogući način"
- Ovog puta ćemo svaki napad - ograničen, neograničen, hirurški, kinetički, kako god ga nazivali - tretirati kao sveopšti rat protiv nas i odgovorićemo na najteži mogući način kako bismo to razrešili - dodao je zvaničnik.
Donald Tramp je izjavio u četvrtak da se prema Iranu kreće američka "armada", ali da se nada da neće morati da je upotrebi, istovremeno ponavljajući upozorenja Teheranu da ne ubija demonstrante i da ne obnavlja svoj nuklearni program.
Iran: Povreda suvereniteta neće ostati bez odgovora
- Ako Amerikanci povrede suverenitet i teritorijalni integritet Irana, odgovorićemo - rekao je iranski zvaničnik, odbivši da precizira kako bi taj odgovor mogao da izgleda.
Američka vojska je i ranije povremeno slala dodatne snage na Bliski istok u periodima pojačanih tenzija, što se često tumačilo kao defanzivna mera.
Međutim, prošle godine je došlo do velikog vojnog gomilanja uoči američkih vazdušnih udara na iranski nuklearni program u junu. Slično jačanje snaga zabeleženo je i na Karibimakrajem prošle godine, pre nego što su SAD pokrenule vojnu akciju protiv Venecuele i zarobile predsednika te zemlje Nikolasa Madura.
Pentagon: Iran bi ponovo mogao da pokuša da dođe do nuklearnog oružja
U međuvremenu, Pentagon je objavio novu Nacionalnu strategiju odbrane, koja uključuje i analizu Irana.
U dokumentu se upozorava da bi Iran mogao da pokuša da pribavi nuklearno oružje, za šta američke vlasti optužuju lidere u Teheranu da su to pokušavali i ranije.
Podrška Izraelu i optužbe protiv Teherana
U strategiji se navodi da Iran ima "krv Amerikanaca na svojim rukama" i potvrđuje se američka podrška Izraelu.
- Iako je Iran u poslednjim mesecima pretrpeo ozbiljne udarce, čini se da je odlučan da ponovo izgradi svoje konvencionalne vojne snage - navodi se u dokumentu.
- Iranski lideri su takođe ostavili otvorenu mogućnost da će ponovo pokušati da dođu do nuklearnog oružja, uključujući odbijanje da učestvuju u suštinskim pregovorima - piše u dokumentu.
Optužbe za destabilizaciju regiona
- Ne možemo zanemariti činjenicu da iranski režim ima krv Amerikanaca na svojim rukama, da i dalje namerava da uništi našeg bliskog saveznika Izrael i da Iran i njegovi saveznici redovno podstiču regionalne krize koje ne samo da ugrožavaju živote američkih vojnika u regionu, već i sprečavaju region da ostvari mirnu i prosperitetnu budućnost kakvu mnogi njegovi lideri i narodi jasno priželjkuju - stoji u dokumentu.