odgovor trampu na pretnje iranu i slanje ratnih brodova na bliski istok

Visoki iranski zvaničnik upozorio je da će Iransvaki napad tretirati "kao sveopšti rat protiv nas", uoči dolaska američke udarne grupe nosača aviona i drugih vojnih brodova u region.

Povećano američko vojno prisustvo i poruke Trampa

Upozorenje i pojačano prisustvo američke vojske dolaze skoro dve nedelje nakon što je Donald Tramp pozvao iranske demonstrante - od kojih su hiljade ubijene od strane režimskih snaga - da nastave proteste i poručio da je "pomoć na putu".

- Ovo vojno gomilanje snaga - nadamo se da nije namenjeno stvarnoj konfrontaciji - ali naša vojska je spremna za najgori mogući scenario. Zato je u Iranu sve pod najvišim stepenom pripravnosti - rekao je iranski zvaničnik za Rojters, pod uslovom anonimnosti.

"Odgovorićemo na najteži mogući način"

- Ovog puta ćemo svaki napad - ograničen, neograničen, hirurški, kinetički, kako god ga nazivali - tretirati kao sveopšti rat protiv nas i odgovorićemo na najteži mogući način kako bismo to razrešili - dodao je zvaničnik.

Donald Tramp je izjavio u četvrtak da se prema Iranu kreće američka "armada", ali da se nada da neće morati da je upotrebi, istovremeno ponavljajući upozorenja Teheranu da ne ubija demonstrante i da ne obnavlja svoj nuklearni program.

Iran: Povreda suvereniteta neće ostati bez odgovora

- Ako Amerikanci povrede suverenitet i teritorijalni integritet Irana, odgovorićemo - rekao je iranski zvaničnik, odbivši da precizira kako bi taj odgovor mogao da izgleda.

Američki nosač aviona Abraham Linkoln Foto: Vikipedija

Američka vojska je i ranije povremeno slala dodatne snage na Bliski istok u periodima pojačanih tenzija, što se često tumačilo kao defanzivna mera.

Međutim, prošle godine je došlo do velikog vojnog gomilanja uoči američkih vazdušnih udara na iranski nuklearni program u junu. Slično jačanje snaga zabeleženo je i na Karibimakrajem prošle godine, pre nego što su SAD pokrenule vojnu akciju protiv Venecuele i zarobile predsednika te zemlje Nikolasa Madura.

Pentagon: Iran bi ponovo mogao da pokuša da dođe do nuklearnog oružja

U međuvremenu, Pentagon je objavio novu Nacionalnu strategiju odbrane, koja uključuje i analizu Irana.

U dokumentu se upozorava da bi Iran mogao da pokuša da pribavi nuklearno oružje, za šta američke vlasti optužuju lidere u Teheranu da su to pokušavali i ranije.

Podrška Izraelu i optužbe protiv Teherana

U strategiji se navodi da Iran ima "krv Amerikanaca na svojim rukama" i potvrđuje se američka podrška Izraelu.

- Iako je Iran u poslednjim mesecima pretrpeo ozbiljne udarce, čini se da je odlučan da ponovo izgradi svoje konvencionalne vojne snage - navodi se u dokumentu.

- Iranski lideri su takođe ostavili otvorenu mogućnost da će ponovo pokušati da dođu do nuklearnog oružja, uključujući odbijanje da učestvuju u suštinskim pregovorima - piše u dokumentu.

