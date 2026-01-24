Slušaj vest

Hiljade demonstranata prkosilo je ledenoj hladnoći i u petak marširalo ulicama Mineapolisazahtevajući kraj imigracione represije predsednika Donalda Trampa u tom gradu. Protest je bio deo šire akcije pod nazivom "ICE OUT!", koju su organizatori predstavili kao opšti štrajk.

Masovni odziv građana uprkos temperaturama do minus 29 stepeni

Na dan koji je započeo temperaturama i do - 29 stepeni, organizatori su naveli da je na ulice izašlo čak 50.000 ljudi, iako Rojters nije mogao da potvrdi taj broj jer policija Mineapolisa nije odgovorila na zahtev za procenu broja okupljenih.

Mnogi demonstranti su se kasnije okupili u zatvorenom prostoru - u dvorani Target centar, sportskom objektu kapaciteta 20.000 mesta, koji je bio popunjen više od polovine.

Zatvaranje radnji i protesti širom Minesote

Organizatori i učesnici naveli su da su desetine preduzeća širom Minesote tog dana zatvorene, dok su radnici izašli na ulice i pridružili se protestima i marševima.

Okupljanja su usledila nakon višenedeljnih, povremeno nasilnih sukoba između agenata američke Imigracione i carinske službe (ICE) i demonstranata koji se protive Trampovom pojačanom angažmanu te agencije.

Poseta potpredsednika Džej Di Vensa

Samo dan ranije, potpredsednik SAD Džej Di Vens posetio je Mineapolis kako bi izrazio podršku službenicima ICE-a i pozvao lokalne lidere i aktiviste da smanje tenzije, navodeći da ICE sprovodi važnu misiju privođenja osoba koje krše imigracione zakone.

Hapšenja sveštenika na aerodromu

U jednom od dramatičnijih protesta, lokalna policija uhapsila je desetine verskih službenika koji su pevali crkvene pesme i molili se klečeći na kolovozu na Međunarodnom aerodromu Mineapolis–Sent Pol. Oni su zahtevali da Tramp povuče 3.000 saveznih policijskih službenika poslatih u državu Minesota.

Zahtevi demonstranata i slučaj ubistva Rene Gud

Organizatori su naveli da među njihovim zahtevima spada i pravna odgovornost za agenta ICE-a koji je ubio Rene Gud, američku državljanku, pucajući na nju dok je bila u automobilu i nadzirala aktivnosti ICE-a.

Demonstranti su ignorisali naređenja policije da se sklone sa puta. Policajci iz više lokalnih uprava uhapsili su i plastičnim vezicama vezali desetine učesnika, koji nisu pružali otpor, a zatim ih ukrcali u autobuse.

Rojters je zabeležio desetine hapšenja, dok su organizatori naveli da je privedeno oko 100 sveštenika.

Optužbe o pritvaranju radnika

Organizacija "Faith in Minnesota", neprofitna grupa koja je pomogla u organizaciji protesta, saopštila je da su sveštenici takođe želeli da skrenu pažnju na aerodromske i avio-radnike za koje tvrde da ih je ICE privodio na radnim mestima.

Grupa je pozvala avio-kompanije da "stanu uz stanovnike Minesote i zatraže da ICE odmah okonča pojačane aktivnosti u toj saveznoj državi".

"Federalna okupacija" i govori lidera

Prema navodima organizatora, barovi, restorani i prodavnice širom države zatvoreni su tog dana, u onome što je zamišljeno kao najveći do sada izraz protivljenja pojačanom angažmanu savezne vlade.

- Nemojte se zavaravati - suočavamo se sa potpunom federalnom okupacijom vlade Sjedinjenih Država putem ICE-a na neustupljenoj dakotskoj zemlji - rekla je Rejčel Dion-Tander, potpredsednica Pokreta za zaštitu starosedelaca, obraćajući se okupljenima u dvorani.

Kritike na račun ICE-a

- Videli smo agenciju koja izgleda nema nikakve kočnice, dok je širom Minesote nanosila bol i patnju - rekla je Liz Vinsted, komičarka i aktivistkinja za prava na abortus, koja je bila vođa skupa.

Ubijena Rene Gud Foto: Printskrin X

Trampova politika imigracije i politička polarizacija

Tramp, republikanac, izabran je 2024. godine uglavnom na platformi stroge primene imigracionih zakona, uz obećanje obračuna sa nasilnim kriminalcima, tvrdeći da je demokratski predsednik Džo Bajden bio previše blag po pitanju bezbednosti granica.

Međutim, Trampovo raspoređivanje saveznih snaga reda u gradove i savezne države pod vođstvom demokrata dodatno je produbilo političku polarizaciju u SAD, naročito nakon ubistva Rene Gud, pritvaranja američkog državljanina koji je izvučen iz kuće u donjem vešu, kao i privođenja školske dece, uključujući i petogodišnjeg dečaka.

Džo Bajden Foto: Richard Ellis / Alamy / Profimedia

Glas sa ulice - solidarnost uprkos hladnoći

Migel Ernandez, organizator skupa u zajednici, koji je tog dana zatvorio svoju pekaru "Lito’s Bakery", obukao je četiri sloja odeće, vunene čarape i jaknu pre nego što se uputio na protest.

- Da je bilo koje drugo vreme, niko ne bi izašao - rekao je, boreći se sa hladnoćom.

- Za nas je ovo poruka solidarnosti sa našom zajednicom, poruka da vidimo bol i patnju na ulicama, ali i poruka političarima da moraju da urade više od pukog pojavljivanja u vestima.

Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP

Ćutanje velikih kompanija

Brojne kompanije sa liste Fortune 500, koje imaju sedište u Minesoti, uzdržale su se od javnih komentara o imigracionim racijama.

Kompanija Target, sa sedištem u Mineapolisu, našla se pod dodatnim kritikama zbog toga što se nije oglasila o aktivnostima ICE-a u svojim prodavnicama.

Kompanija je odbila to da komentariše. Rojters je kontaktirao i UnitedHealth, Medtronic, Abbott Laboratories, Best Buy, Hormel, General Mills, 3M i Fastenal, ali nijedna od njih nije odmah odgovorila.

- Tišina korporacija u ovoj državi je zaglušujuća - poručila je Vinsted okupljenima u dvorani.

Uhapšena dvogodišnja devojčica

Savezni imigracioni agenti u Mineapolisu su priveli dvogodišnju devojčicu i njenog oca pa ih avionom prebacili u Teksas, uprkos sudskom nalogu koji je zahtevao hitno oslobađanje deteta.