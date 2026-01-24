Slušaj vest

Svi detalji koji se pojave pažljivo se filtriraju kroz državnu propagandu ili ih mukotrpno iskopavaju istraživački novinari.

U dokumentarcu na državnoj televiziji prošle godine, Vladimir Putin je rekao da većinu vremena provodi u Kremlju, radeći do kasno u noć. U intervjuu za Rosiju 1, novinarima je pokazao ono što je opisao kao svoj privatni stan. Glavna soba bila je ukrašena pozlaćenim drvenim panelima, sa malim belim klavirom na kojem, kako je rekao, "retko" svira.

Na zidu je visio portret cara Aleksandra III. Stan je takođe sadržao kućnu teretanu i "malu crkvu" ukrašenu u istom zlatnom stilu. Putin je počastio tim kefirom, brusnicama i čajem. Na stolu su bile banane i soja sos.

On kaže da često posećuje svoju luksuznu rezidenciju na jezeru Valdaj, gde navodno živi sa Alinom Kabajevom, bivšom olimpijskom gimnastičarkom, i njihova dva sina - desetogodišnjim Ivanom i šestogodišnjim Vladimirom Mlađim.

1/7 Vidi galeriju Ivan i Vladimir mlađi, Putinovi sinovi Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Prema istraživačkom portalu Dosije centar, dečaci navodno žive u luksuzu, ali su gotovo potpuno izolovani od spoljašnjeg sveta. Putin ih obično posećuje kasno uveče, posle posla.

Rusi su verovatno više upoznati sa imenima i licima dece američkih predsednika nego sa potomcima sopstvenog lidera. Putin ima dve odrasle ćerke iz braka sa bivšom suprugom Ljudmilom - Mariju Voroncovu i Katerinu Tihonovu. Nikada nije zvanično priznao njihov identitet, a veruje se da obe imaju svoju decu.

Voroncova navodno ima sina sa Jevgenijem Nagornim (ruskim preduzetnikom u gasnoj industriji), a Tihonova ćerku sa Igorom Zelenskim (baletskim igračem, nije u srodstvu sa ukrajinskim predsednikom).

Putin je otvoreno govorio o svojim unucima, iako ih nikada nije imenovao niti rekao koliko imaju godina. Prošle godine je rekao:

- Moji mali članovi porodice govore kineski, govore ga tečno.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Kada su ga pitali da li je strog prema svojim unucima, osmehnuo se i rekao da nije - viđa ih kada ima pauzu od svog "neprekidnog" radnog rasporeda.

Putinov krug saradnika dramatično se smanjio od pandemije COVID-19, kada se ograničio na svoju rezidenciju Novo-Ogarjovo blizu Moskve i vilu u Valdaju.

Među njegovim najbližim prijateljima su Jurij Kovaljčuk (bankarski i medijski tajkun) i njegov brat Mihail (šef Ruskog instituta za nuklearna istraživanja). Nikolaj Patrušev (bivši šef Saveta za nacionalnu bezbednost) takođe mu je blizak, izveštava Tajms.